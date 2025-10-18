Un drammatico incidente domestico ha colpito la comunità di Villamagna, in provincia di Chieti: una bimba di appena un anno è rimasta gravemente ustionata dopo essere stata accidentalmente colpita da acqua bollente.

Un grave incidente ha scosso la comunità di Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bambina di appena un anno ha riportato ustioni di terzo grado dopo essere stata accidentalmente colpita da acqua bollente nella mattinata di oggi, sabato 18 ottobre.

Le ferite, estese e particolarmente delicate, interessano il collo, il torace e la zona inguinale. L’episodio ha immediatamente allarmato i familiari, suscitando apprensione tra vicini e residenti.

Villamagna, bimba di un anno ustionata dall’acqua bollente: condizioni disperate

I sanitari del 118 sono intervenuti con prontezza, sedando e stabilizzando la piccola prima del trasferimento in elisoccorso all’ospedale civile di Pescara.

A causa della gravità delle ustioni, è stato necessario un ulteriore spostamento: la bimba è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati pediatrico dell’ospedale Santobono di Napoli, struttura specializzata nella cura di piccoli pazienti in queste condizioni.

La prognosi resta riservata, mentre la comunità segue con trepidazione gli sviluppi delle condizioni della piccola.