Scontri nel Mali centrale: Jnim rivendica attacchi che hanno fatto decine di morti

Di recente il Mali centrale è stato colpito da attacchi rivendicati da Jnim, con un bilancio di almeno 70 morti e stime che parlano di fino a 80 vittime

Negli ultimi giorni il Mali centrale è stato teatro di violente azioni armate che hanno provocato un pesante bilancio umano. Secondo fonti locali e rappresentanti delle forze di sicurezza, gli scontri culminati venerdì hanno lasciato sul terreno almeno 70 vittime, mentre altre ricostruzioni indicano che il numero potrebbe salire fino a 80. A rivendicare gli attacchi è stato il gruppo noto come Jnim, identificato come affiliato di al Qaeda.

Il contesto di questa escalation rimane complesso: la zona colpita è caratterizzata da una presenza diffusa di milizie locali, forze governative e gruppi armati jihadisti. La dinamica degli scontri e le informazioni sulla sequenza degli eventi rimangono parziali, ma emerge con chiarezza che gli obiettivi dichiarati dall’attentatore erano le milizie filo-governative, secondo la rivendicazione pubblicata dal gruppo.

Chi è il gruppo che ha rivendicato gli attacchi

Il movimento che ha assunto la responsabilità degli episodi si presenta come Jnim e viene spesso descritto nelle analisi internazionali come affiliato a al Qaeda. La sigla è accompagnata dalla definizione gruppo per il sostegno all’Islam e ai musulmani, che ne indica l’orientamento ideologico e gli obiettivi dichiarati.

Pur non essendo una struttura omogenea, Jnim coordina azioni e campagne in varie aree del Sahel sfruttando alleanze locali e tattiche di guerriglia.

Obiettivi e tattiche

Le operazioni attribuite a Jnim tendono a colpire sia installazioni militari sia formazioni paramilitari legate allo Stato: le scelte strategiche puntano a indebolire l’autorità centrale e a imporre controllo su territori marginali. Le modalità operative includono imboscate, attacchi coordinati e attacchi contro convogli: elementi che, combinati alla difficoltà di controllo del territorio, rendono complesse le contromisure delle forze di sicurezza.

Bilancio delle vittime e incertezza delle fonti

I numeri comunicati nelle ore successive agli scontri presentano variazioni: fonti locali