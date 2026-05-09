Meloni e Rubio: pragmatismo su Hormuz e relazioni con gli USA

Meloni e Rubio: pragmatismo su Hormuz e relazioni con gli USA

Meloni ha tenuto un colloquio franco con Marco Rubio, confermando la collaborazione con gli USA e valutando l'invio di due cacciamine a condizioni precise; sul piano interno si lavora a una strategia di sicurezza nazionale e a modifiche alla legge elettorale

Negli ultimi giorni il dialogo tra Roma e Washington è tornato al centro dell’agenda politica italiana: Giorgia Meloni ha avuto un colloquio schietto con il segretario di Stato Marco Rubio, in un clima che il governo descrive come volto a difendere con pragmatismo gli interessi nazionali senza compromettere l’alleanza atlantica. Le fonti ufficiali sottolineano che, nonostante le tensioni generate da alcuni attacchi politici esterni, la relazione bilaterale resta solida e orientata alla cooperazione sui dossier sensibili.

Il colloquio e la linea diplomatica

Il confronto è stato impostato su un registro costruttivo: la premier ha scelto la strada del pragmatismo, cercando di ridurre attriti e di mantenere aperti i canali con gli alleati statunitensi. Secondo alcuni osservatori, la franchezza emersa nello scambio è stata agevolata anche dalla capacità dell’Unione europea di offrire un quadro comune su temi come Ucraina e Libia.

In questo contesto, il governo italiano ribadisce di non aver mai infranto gli accordi bilaterali con gli USA, confermando l’aderenza a impegni internazionali.

Una franchezza calcolata

Dietro il tono diretto del colloquio c’è una strategia precisa: la leader italiana punta a tutelare il rilevante interesse nazionale senza mettere in discussione la cooperazione transatlantica.

Gli ambienti di governo evidenziano che l’approccio è stato orientato a evitare polemiche sterili, concentrandosi invece sui dossier concreti come il Libano e lo Stretto di Hormuz. Anche commentatori politici hanno notato come la disponibilità a discutere apertamente sia facilitata quando l’Europa parla con una voce più unitaria.

La proposta per lo Stretto di Hormuz

Al centro dell’agenda operativa c’è la possibile partecipazione italiana a una missione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Roma ha proposto l’invio di due navi cacciamine, ma l’impegno è subordinato a un cessate il fuoco stabilizzato e al via libera del Parlamento. Al momento le unità navali hanno svolto attività di addestramento e la loro dislocazione effettiva dipenderà da decisioni politiche e valutazioni operative.

Condizioni operative e tempi

Per autorizzare l’impiego sarà necessario un voto in Aula: il governo intende presentare comunicazioni e ottenere una risoluzione che dia mandato alle forze armate. I ministri interessati, tra cui Antonio Tajani e Guido Crosetto, sono chiamati a riferire davanti alle commissioni Esteri e Difesa, illustrando le iniziative internazionali previste e i rischi sul campo. Le stime logistiche indicano tempi di percorrenza di circa venti giorni per raggiungere l’area, un dettaglio che pesa sulla pianificazione operativa.

La governance interna e le scelte strategiche

Il confronto con gli alleati internazionali si intreccia con questioni di politica interna. Il governo ha avviato l’adozione di una Strategia di sicurezza nazionale attraverso un Dpcm che definisce interessi fondamentali, obiettivi strategici e strumenti per rispondere a crisi e minacce ibride. Parallelamente, la maggioranza affronta il dossier della legge elettorale: vertici e tavoli tecnici sono previsti per cercare soluzioni condivise che assicurino rappresentatività e governabilità.

Tra numeri parlamentari e consenso europeo

L’iter parlamentaristico sarà cruciale sia per la missione navale sia per le riforme interne: le opposizioni chiedono passaggi chiari e tempestivi nelle aule, mentre la maggioranza lavora a mediazioni sul premio di maggioranza e sulle preferenze. Sul piano esterno, l’Italia punta a mantenere un ruolo attivo in Libano e nelle missioni di pace come Unifil, confermando la volontà di coniugare la tutela degli interessi nazionali con gli impegni multilaterali.

In sintesi, la scelta del governo è di bilanciare alleanza e autonomia: la leadership di Giorgia Meloni privilegia un approccio pragmatico, pronto a sostenere iniziative comuni con gli USA ma attento a condizioni, tempi e garanzie parlamentari. Le prossime settimane saranno decisive per tradurre le dichiarazioni in atti concreti, tra missioni navali potenziali, relazioni internazionali e scelte di politica interna.