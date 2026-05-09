Guerra Ucraina, l’annuncio di Putin: “Credo che il conflitto stia volgendo al termine”

Negli ultimi sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina, le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin hanno riportato l’attenzione su possibili spiragli diplomatici, tra cui una tregua temporanea, scambi di prigionieri e nuovi tentativi di mediazione internazionale. Le iniziative promosse dagli Stati Uniti e le reazioni di Kiev si inseriscono in un contesto ancora instabile, ma caratterizzato da un’intensa attività negoziale e da ipotesi di contatti più diretti tra le parti coinvolte.

Guerra Russia-Ucraina: tregua, scambi e condizioni politiche per i negoziati

Sul fronte operativo, le discussioni hanno riguardato anche misure concrete come il cessate il fuoco di tre giorni previsto tra il 9 e l’11 maggio e lo scambio di circa mille prigionieri tra le parti. Putin ha sottolineato che la Russia aveva già avanzato una proposta per lo scambio di 500 detenuti, affermando: “È stata inviata un’intera lista di 500 persone e naturalmente l’abbiamo accolta con favore.

Eravamo pronti a farlo e lo abbiamo fatto e abbiamo anche prolungato il cessate il fuoco di due giorni in più nella speranza di realizzare lo scambio. Spero che alla fine ci riusciremo“, accusando però Kiev di aver prima ridotto il numero e poi interrotto il contatto.

In parallelo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha disposto misure specifiche per evitare attacchi durante la parata del Giorno della Vittoria a Mosca, limitando le operazioni militari sull’area della Piazza Rossa durante la finestra della tregua.

Sul piano diplomatico, Putin ha chiarito che un eventuale incontro con Zelensky avrebbe senso solo come fase conclusiva di un accordo già definito: “Se la parte ucraina, cioè il signor Zelensky, è pronta a tenere un incontro personale affinché io possa partecipare a questo evento o firmare qualcosa, deve essere il punto finale, non una parte dei negoziati“.

Nel frattempo, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha ridimensionato le aspettative su un possibile prolungamento automatico della tregua oltre l’11 maggio, mentre il primo ministro slovacco Robert Fico ha svolto un ruolo di tramite, consegnando a Putin un messaggio da parte di Zelensky, giudicato dal leader russo privo di elementi nuovi. Dall’altra parte dell’Atlantico, Trump ha ribadito pubblicamente la sua iniziativa di mediazione, annunciando una tregua di tre giorni e uno scambio di prigionieri, sostenendo che questi passi possano rappresentare un possibile inizio della fine del conflitto, pur riconoscendo che il processo negoziale resta complesso e multilaterale.

Guerra Ucraina, l’annuncio di Putin: “Credo che il conflitto stia volgendo al termine”

Nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina, si moltiplicano segnali che alcuni osservatori interpretano come possibili indizi di una fase meno rigida dello scontro. Il presidente russo Vladimir Putin, rispondendo alla proposta del presidente del Consiglio europeo António Costa di aprire un dialogo diretto con Mosca, ha dichiarato: “Credo che il conflitto stia volgendo al termine“, ribadendo inoltre che il Cremlino “non ha mai rifiutato” l’ipotesi di negoziati con l’Unione Europea. Tra le possibili figure di mediazione, Putin ha indicato l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, aggiungendo in alternativa che spetterebbe comunque agli europei scegliere un interlocutore ritenuto affidabile.

Sul piano politico più ampio, il leader del Cremlino ha insistito sull’idea di un futuro riassetto delle relazioni tra Mosca e Europa, richiamando una tradizione basata sul rispetto reciproco e sostenendo che alcune posizioni recenti siano state un errore destinato a essere superato. In questo quadro, ha espresso apprezzamento per le iniziative di mediazione americane, definendole motivate da considerazioni pratiche e umanitarie, e ha confermato la disponibilità russa a proposte di tregua temporanea e scambi di prigionieri.