Donald Trump ha annunciato che ci saranno ter giorni di tregua in Ucraina, dal 9 all’11 maggio. Ecco la reazione di Volodymyr Zelensky.

Guerra in Ucraina, l’annuncio di Trump: “Tre giorni di tregua”

Sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che ci saranno tre giorni di tregua in Ucraina, ovvero dal 9 all’11 maggio, inquanto in Russia si celebra la vittoria della Seconda guerra mondiale.

Ma ecco le parole del Tycoon: “sono lieto di annunciare un cessate il fuoco di tre giorni (9,10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina. In Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda guerra mondiale.” Trump ha aggiunto che la guerra in Ucraina è la cosa peggiore dalla Seconda guerra mondiale e che “mi piacerebbe che questa guerra finisse.

In termini di vite è costata 25mila giovani soldati ogni mese. Una follia.”

Guerra in Ucraina, tregua di tre giorni: la decisione di Zelensky

Come visto Donald Trump ha annunciato tre giorni di tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensly ha dunque ordinato di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata della Vittoria della Seconda guerra mondiale del 9 maggio.

In un decreto sul sito presidenziale si legge: “per tutta la durata della parata l’area della Piazza Rossa sarà esclusa dal piano per l’uso delle armi ucraine.” La Russia ha confermato la tregua dal 9 all’11 maggio e uno scambio di mille prigionieri di guerra con l’Ucraina.