“Quanto può resistere l’Iran”. Blocco navale Usa, la verità dal report della Cia

Secondo un’analisi della CIA consegnata all’amministrazione statunitense, l’Iran potrebbe resistere a un eventuale blocco navale USA per un periodo limitato, stimato in circa tre o quattro mesi, prima che la pressione economica inizi a produrre effetti più significativi sulla sua stabilità interna.

Conflitti armati, operazioni militari e impatto umanitario

Sul piano militare, le tensioni continuano a manifestarsi con azioni dirette e dichiarazioni aggressive.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato un’operazione aerea contro un esponente di rilievo di Hezbollah nel centro di Beirut, affermando: “Ieri sera abbiamo eliminato il comandante della Forza Radwan di Hezbollah, nel cuore di Beirut. Forse aveva letto sui giornali di godere di immunità a Beirut, ma non è così“. Ha poi aggiunto: “nessun terrorista gode di immunità“, riferendosi al raid contro Ahmed Ghaleb Balout, figura dell’unità d’élite del gruppo.

Nel frattempo, la Striscia di Gaza continua a registrare vittime a causa delle operazioni militari. Secondo il Ministero della Salute locale, almeno sei persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani e altre tre sono decedute per ferite precedenti. Tra gli episodi segnalati figurano un attacco a Khan Yunis e diversi raid su Gaza City, inclusi i quartieri di Zaytoun e Daraj.

Tra le vittime anche il figlio del leader politico di Hamas in esilio, Khalil al-Hayya. I dati complessivi indicano una crisi umanitaria sempre più grave: dall’inizio del cessate il fuoco dell’11 ottobre 2025 si contano 846 morti e migliaia di feriti, mentre dall’inizio del conflitto il bilancio complessivo supera le decine di migliaia di vittime.

A livello diplomatico, il ministro egiziano Badr Abdelatty ha sollecitato un rafforzamento degli sforzi negoziali durante un colloquio con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, invitando a “proseguire i negoziati e gli sforzi in corso per raggiungere un accordo tra le parti coinvolte, consolidare il cessate il fuoco, porre fine alla guerra e allentare le tensioni regionali”. Infine, negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia sta indagando su operazioni sospette nel mercato del petrolio, effettuate poco prima di annunci politici legati alla guerra in Iran. Secondo fonti citate da ABC, quattro transazioni avrebbero generato profitti per circa 2,6 miliardi di dollari scommettendo sul calo dei prezzi del greggio.

“Quanto può resistere l’Iran”. Blocco navale Usa, la verità dal report della Cia

Un’analisi attribuita alla CIA, trasmessa in queste ore all’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, stima che l’Iran potrebbe sopportare un eventuale blocco navale americano per un periodo compreso tra tre e quattro mesi, prima di incorrere in criticità economiche più marcate. Il quadro delineato evidenzia quindi una tenuta temporanea, seguita da possibili tensioni strutturali sul piano interno.

Sul fronte energetico internazionale, emerge anche la preoccupazione europea per possibili interruzioni dei flussi petroliferi. In una riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio, gli esperti dell’UE avrebbero osservato che: “Sebbene al momento non vi siano carenze di carburante nell’Ue, nelle prossime settimane potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento a livello regionale, se il blocco delle forniture petrolifere attraverso lo Stretto di Hormuz non dovesse risolversi”. È stata inoltre sottolineata la necessità di coordinare il rilascio delle riserve strategiche e di affiancarlo a interventi sulla domanda.

In questo contesto si inseriscono anche le dinamiche diplomatiche. Fonti internazionali riportano che colloqui tra Israele e Libano sono previsti a Washington il 14 e 15 maggio, mentre il governo di Islamabad si attende un’intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto mediorientale “prima piuttosto che dopo”, come dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri pachistano Tahir Andrabi. Parallelamente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto un colloquio notturno con Donald Trump, in un momento segnato da segnali di avanzamento nei negoziati tra Washington e Teheran per una possibile soluzione del conflitto.