CIAK RIPARTE: Presentata a Roma la “NUOVA ERA” della storica rivista di CINEMA

Roma, Casa del Cinema – È stata presentata oggi, nella Sala Volonté della Casa del Cinema di Roma, la nuova era di CIAK, storica rivista italiana dedicata al cinema, pronta a tornare in edicola dall’8 maggio con una veste completamente rinnovata, nuovi contenuti editoriali e un progetto che pu...

Roma, Casa del Cinema – È stata presentata oggi, nella Sala Volonté della Casa del Cinema di Roma, la nuova era di CIAK, storica rivista italiana dedicata al cinema, pronta a tornare in edicola dall’8 maggio con una veste completamente rinnovata, nuovi contenuti editoriali e un progetto che punta a ridefinire il modo di raccontare il cinema in Italia.

All’incontro hanno preso parte il Direttore Generale Domenico Marasco, il Direttore Editoriale Casimiro Lieto e il giornalista Oscar Cosulich, insieme a numerosi professionisti del settore cinematografico. Tra gli ospiti anche l’attrice Milvia Marigliano, candidata ai David di Donatello per “La Grazia” di Paolo Sorrentino, e l’esercente e vicedirettore ANEC, Massimiliano Giometti.

Il nuovo CIAK nasce come progetto editoriale e industriale insieme: una piattaforma ibrida, capace di integrare carta, web, social e nuove forme di distribuzione. “Il contenuto deve tornare al centro”, ha dichiarato Domenico Marasco, sottolineando la necessità di costruire un prodotto sostenibile economicamente ma autorevole culturalmente. Al centro del nuovo progetto anche una revisione del sistema distributivo tradizionale.

“Il nostro lettore non è soltanto in edicola”, ha spiegato Marasco, annunciando nuove strategie che coinvolgeranno sale cinematografiche e partnership come quella con Italo Treno che distribuirà il giornale nelle lounge a bordo delle prime classi. “Abbiamo avuto troppo spesso un atteggiamento da cane da compagnia. Diventeremo un cane da guardia del sistema cinema”, ha spiegato Casimiro Lieto, annunciando una linea editoriale orientata ad approfondire i temi dell’industria cinematografica, dei fondi pubblici, della distribuzione e della trasparenza nei principali premi italiani. “La politica non deve fare paura. Noi non parliamo di partiti, ma di politica cinematografica”.

Tra le novità annunciate, anche una nuova distinzione editoriale tra contenuti “caldi”, destinati a web e social, e contenuti “freddi”, pensati per il cartaceo e capaci di durare nel tempo. “Vogliamo un giornale che non sia vecchio dopo tre giorni”. Il nuovo corso della rivista introdurrà approfondimenti dedicati all’economia del cinema, contenuti multimediali accessibili tramite QR code, il progetto “CIAK Advisor”, l’iniziativa itinerante “CIAK in Tour” dedicata alle scuole e ai territori, oltre al ritorno del “CIAK d’Oro”, che saranno dedicati esclusivamente alle opere prime. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani talenti attraverso la nuova rubrica “Portfolio”, definita dalla redazione “uno spazio democratico” per attori, autori e creativi Under 35, che potranno presentare il proprio lavoro anche attraverso materiali video integrati nel magazine.