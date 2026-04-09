Commissioni cinema e trasparenza: il Mic annuncia un decreto dopo la bufera sul documentario

Il Ministero della Cultura ha comunicato l’avvio di una revisione complessiva delle modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni che valutano i finanziamenti per il cinema, annunciando l’intenzione di intervenire con un decreto. La decisione arriva nel clima teso generato dalla mancata concessione di un contributo a un documentario su Giulio Regeni, scelta che ha provocato proteste nel mondo della cultura e interrogazioni parlamentari.

Il ministro Alessandro Giuli ha inoltre ringraziato la dimissionaria Ginella Vocca per l’impegno svolto, auspicando la prosecuzione della collaborazione avviata.

La vicenda, esplosa nei primi giorni di aprile 2026, ha messo sotto i riflettori criticità più profonde: la selezione degli esperti, la trasparenza dei criteri e la percezione di discrezionalità nelle decisioni sui contributi.

Il contraccolpo ha assunto forme concrete, con le rinunce di due membri noti nel panorama culturale e polemiche sulla composizione delle commissioni dedicate alla produzione e alla promozione audiovisiva.

Il caso Regeni e le reazioni pubbliche

La mancata assegnazione di fondi al documentario diretto da Simone Manetti e prodotto da Fandango e Ganesh ha scatenato un’ondata di critiche: associazioni di autori, enti del settore e partiti dell’opposizione hanno chiesto chiarimenti sulle motivazioni della valutazione. La situazione è degenerata in dimissioni eccellenti: il critico Paolo Mereghetti e lo story editor Massimo Galimberti hanno lasciato le rispettive commissioni, motivando la scelta con una questione di coerenza professionale e con frequenti divergenze sulle procedure di valutazione.

Dimissioni e conseguenze

Le rinunce hanno alimentato il dibattito sulla legittimità e sui criteri con cui vengono scelti gli esperti. Per molti osservatori, la vicenda non riguarda solo un singolo progetto ma solleva dubbi sull’uso del potere di nomina da parte del ministro: la selezione «intuitu personae», senza procedure pubbliche e comparazioni di curriculum, è stata indicata come fonte di conflitti d’interesse e squilibri nella rappresentatività delle diverse anime del settore.

Criticità nel sistema dei finanziamenti

Oltre al caso specifico del documentario su Regeni, sono emerse altre anomalie nella distribuzione dei contributi: riduzioni significative per istituzioni storiche come l’Aamod e conferme di finanziamenti rilevanti per grandi festival e operatori noti. Questo ha amplificato il malcontento degli autori e dei professionisti che denunciano un sistema che premia capitale relazionale e potere di lobbying più che qualità artistica e criteri meritocratici.

Esempi e numeri

Tra gli elementi più contestati ci sono la riduzione di circa il 45% dei fondi a realtà come l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (Aamod) e l’assegnazione di somme ingenti a iniziative legate a nomi consolidati del circuito dei festival e della produzione, come Pascal Vicedomini, Tiziana Rocca, l’associazione Apa e figure istituzionali come Francesco Rutelli. Nel contempo, progetti autoriali e sceneggiature di rilievo sono rimasti esclusi, aumentando la sensazione di ingiustizia tra gli operatori del settore.

Le risposte istituzionali e le proposte di riforma

Il Mic ha annunciato che il nuovo decreto andrà a ridefinire regole e procedure per la nomina degli esperti e il funzionamento delle commissioni, con l’obiettivo manifesto di rafforzare trasparenza e meritocrazia. Tra le proposte sul tavolo figurano l’introduzione di avvisi pubblici per la selezione, criteri valutativi più dettagliati e meccanismi di tutela contro i conflitti di interesse. La questione sarà inoltre al centro di interrogazioni parlamentari presentate dall’opposizione, che chiedono un riesame delle decisioni già adottate.

La discussione avviata nelle prime settimane di aprile 2026 segna un punto di svolta potenziale per la governance delle politiche cinematografiche: l’esito delle modifiche normative e delle verifiche sulle procedure determinerà in che misura il sistema potrà ritrovare fiducia tra autori, produttori e istituzioni culturali. Per molti, la sfida principale resta trasformare la promessa di riforma in regole operative che garantiscano selezioni equilibrate e verificabili.