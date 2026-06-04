Sardegna e Corsica in moto: il viaggio che inizia a bordo della nave

C’è un momento, quando il porto si allontana e il mare si apre davanti, in cui il viaggio cambia ritmo: il rumore del motore lascia spazio al silenzio delle onde, la mente si alleggerisce e l’idea della strada che verrà comincia a prendere forma. È qui che i viaggi in nave diventano parte integrante dell’esperienza, regalando ai motociclisti un tempo sospeso in cui prepararsi alle curve, ai panorami e alla libertà che li aspettano sull’isola.

In quest’ottica, scegliere con chi viaggiare diventa molto più che la scelta di un semplice mezzo di trasporto: valutare con attenzione i servizi offerti infatti diventa cruciale per poter vivere appieno quella che, di fatto, è una sorta di prima tappa del proprio tour, anche se non si è ancora sulle due ruote. Fra le compagnie più note, sicuramente non possiamo non parlare di Moby, che da sempre offre un servizio di qualità e ricco di opzioni di svago per i propri viaggiatori.

Una volta imbarcata sulla nave, la moto viene sistemata in sicurezza seguendo le indicazioni del personale di bordo, così da permettere ai passeggeri di salire sul ponte e godersi la traversata senza pensieri. È un passaggio semplice e ben organizzato, che consente di portare con sé tutto il necessario e di viaggiare con la tranquillità di sapere che il proprio mezzo è al sicuro. Durante la navigazione non è possibile accedere ai garage, quindi conviene tenere con sé ciò che serve per il viaggio — un dettaglio che contribuisce a rendere l’esperienza ancora più rilassata e lineare.

Ed è proprio a bordo che il viaggio comincia davvero. Le cabine offrono uno spazio privato dove riposare, dotate di servizi interni con doccia, biancheria, kit cortesia e prese elettriche per ricaricare smartphone, tablet o fotocamere. Chi desidera un comfort superiore può scegliere sistemazioni più ampie e curate, come le suite o le junior suite, pensate per chi vuole concedersi un inizio di vacanza all’insegna del relax. Per chi preferisce una soluzione più essenziale, le poltrone reclinabili in sale climatizzate rappresentano un’opzione comoda e accessibile, ideale soprattutto nelle traversate diurne.

La vita a bordo scorre lenta e piacevole, con tanti modi per trascorrere il tempo. Ci si può concedere una colazione o un aperitivo nelle caffetterie, gustare un gelato nelle giornate più calde o scegliere il ristorante à la carte, dove i piatti della tradizione mediterranea vengono preparati con cura e ingredienti selezionati. Chi viaggia con la famiglia trova aree gioco dedicate ai più piccoli, aperte 24 ore su 24, mentre chi ama rilassarsi all’aria aperta può approfittare delle piscine presenti su alcune navi, perfette per rinfrescarsi e prendere il sole durante le traversate estive. Non mancano spazi dedicati allo svago, come sale giochi e zone relax, né servizi utili come il Wi-Fi — gratuito su alcune navi — per restare connessi anche in mezzo al mare.

Per chi desidera un’esperienza ancora più curata, alcune navi offrono servizi premium che includono cabine di categoria superiore, kit di benvenuto e piccoli comfort pensati per rendere la traversata un momento speciale.

Sardegna e Corsica: due mete perfette da esplorare in moto

Arrivare in Sardegna o in Corsica dopo la traversata significa entrare in un ritmo diverso, più lento e più consapevole, quello che solo il viaggio in nave sa creare. È un tempo sospeso che permette di staccare, di lasciarsi cullare dal mare e di prepararsi alle strade che verranno. Per chi viaggia in moto è quasi un rituale: si arriva riposati, con la mente libera e la voglia di scoprire ogni curva, ogni panorama, ogni profumo che le due isole sanno regalare. È un modo di viaggiare che trasforma il tragitto in un’esperienza, rendendo ancora più intenso ciò che accade una volta messi gli pneumatici sull’asfalto.

Sardegna

L’isola è un paradiso per chi ama le due ruote: strade costiere che sembrano disegnate apposta per la guida, curve morbide, panorami che cambiano a ogni chilometro, profumo di macchia mediterranea e mare cristallino sempre all’orizzonte.

Tra gli itinerari più amati:

Da Alghero a Stintino , passando per Capo Caccia e il Parco di Porto Conte

, passando per Capo Caccia e il Parco di Porto Conte Da Santa Teresa Gallura alla Costa Smeralda , tra borghi pittoreschi e spiagge iconiche

, tra borghi pittoreschi e spiagge iconiche La Barbagia , da Nuoro a Orgosolo e Fonni, immersi nei paesaggi montani

, da Nuoro a Orgosolo e Fonni, immersi nei paesaggi montani La SS125 Orientale Sarda , una delle strade più spettacolari dell’isola

, una delle strade più spettacolari dell’isola Il Sud da Chia a Teulada, tra dune bianche e acque turchesi

Ogni percorso è un invito a rallentare, fermarsi, respirare e lasciarsi sorprendere.

Corsica

L’“Isola della Bellezza” conquista al primo sguardo: scogliere che si tuffano nel mare, tornanti scolpiti nella roccia, borghi arroccati, foreste fitte e spiagge da cartolina.

Tra gli itinerari più suggestivi:

Il Capo Corso , selvaggio e panoramico

, selvaggio e panoramico La costa occidentale , con le Calanche di Piana e le strade a picco sul mare

, con le Calanche di Piana e le strade a picco sul mare La Balagna , tra mare e montagna

, tra mare e montagna Bonifacio , sospesa su una falesia bianca

, sospesa su una falesia bianca L’interno montuoso, passando vicino a Corte

La Corsica è un’isola che richiede attenzione alla guida, ma ripaga con emozioni uniche: curve entusiasmanti, panorami che cambiano continuamente e un senso di libertà totale.

Prima di metterti in viaggio

Prima di salpare verso la Sardegna o la Corsica, vale la pena preparare qualche dettaglio che può rendere il viaggio ancora più piacevole e senza intoppi. Una buona organizzazione, infatti, permette di godersi la traversata fin dal primo istante e di arrivare sull’isola con la mente già proiettata verso le strade panoramiche che ti aspettano.

E per vivere al meglio l’esperienza, ecco alcuni consigli utili per chi viaggia in moto:

Porta con te un piccolo telo per proteggere la moto dalle cinghie di fissaggio.

Se non hai una cabina, tieni con te tappi per le orecchie, mascherina e un cuscino da viaggio.

Scarica offline mappe, serie TV o playlist: il tempo volerà.

In estate, prenota con anticipo: le tratte più richieste si riempiono rapidamente.

Scegli abbigliamento tecnico traspirante e un kit di base per piccole emergenze.

L’avventura parte dal ponte della nave

Sardegna e Corsica sono due destinazioni perfette da esplorare in moto e il traghetto rappresenta il modo più naturale e piacevole per raggiungerle. Il viaggio comincia già a bordo: tra il mare, il vento e quella sensazione di libertà che solo chi viaggia su due ruote conosce davvero.