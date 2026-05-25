Le elezioni comunali si sono concluse da poco ed ora è tempo di exit poll per scoprire i primi esiti delle votazioni del popolo interessato dall’investitura del nuovo sindaco nelle rispettive località, interessate diverse regioni, molte città ma soprattutto comuni che dovevano decidere il loro primo cittadino.

Elezioni comunali, affluenza arrivata al 61%

Le elezioni amministrative di ieri 24 maggio e oggi 25 maggio quando si è arrivati a metà scrutinio registrano un’affluenza del 61% un dato in calo di oltre 4 punti percentuali se confrontati con le precedenti amministrative.

La testimonianza di come l’interesse politico anche per le comunità locali stia andando verso il basso e che chi decide di godere del proprio diritto di votazione faccia poi gli interessi dei cittadini che non hanno espresso la propria preferenza.

De Luca leader a Salerno, centrodestra avanti ad Arezzo ed a Venezia

Dai primi risultati emersi dagli exit poll effettuati da Opino/Rai che sta seguendo lo spoglio e riportati da La Repubblica la prima notizia è il vantaggio di Vincenzo De Luca che sta per ottenere il quinto mandato di sindaco della città di Salerno.

A Venezia si potrebbe addirittura non andare al ballottaggio, centrodestra avanti nella città lagunare, stessa cosa anche ad Arezzo. Invece a Messina il sindaco attuale Basile ha un punteggio tra il 51 ed il 55%, candidato per il centrosinistra.

Il centrosinistra, in particolare il PD invece ha ottenuto ottimi risultati a Prato, dove il centrodestra non è andato per il momento oltre il 27% confermando l’ipotesi di flop.