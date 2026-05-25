Isola dei Famosi, la possibile svolta: da Belen Rodriguez a Selvaggia Lucarelli

Tra conferme mancanti e fonti diverse, l'ipotesi che Selvaggia Lucarelli sostituisca Belen Rodriguez alla guida de Isola dei Famosi si affianca alle voci su Alvin inviato e sul trasferimento alle Filippine

Le ultime settimane hanno visto un fitto scambio di notizie attorno alla prossima edizione de Isola dei Famosi. Partita l’onda lunga degli elenchi di possibili conduttori, la storia è evoluta in modo rapido: se il nome di Belen Rodriguez era circolato con insistenza, fonti successive hanno invece indicato un possibile dietrofront che porrebbe sul tavolo il nome di Selvaggia Lucarelli.

Il dibattito riguarda non soltanto chi sarà il volto del programma, ma anche come e dove si svolgerà la produzione, con ipotesi su format e logistica che promettono di ridisegnare il reality.

Le voci sulla conduzione e le prime smentite

Secondo alcune testate, tra cui articoli pubblicati il 21 maggio 2026 e il 25 maggio 2026, Belen Rodriguez era in pole position per guidare la nuova edizione su Canale 5.

A queste segnalazioni si affiancavano notizie che vedevano Alvin come possibile inviato sul posto, ruolo che l’ha già contraddistinto in passate edizioni. Tuttavia, resoconti più recenti a firma di giornalisti come Giuseppe Candela hanno riportato che il nome di Belen Rodriguez sarebbe improvvisamente saltato, aprendo la porta a candidati alternativi come Selvaggia Lucarelli, reduce da un’apprezzata partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip.

Fonti a confronto

Nel raccontare la vicenda è utile mettere a confronto i vari pezzi di informazione: alcune testate hanno sottolineato l’interesse di Mediaset per una conduzione che privilegi un volto capace di lavorare in loco, mentre altre hanno rimarcato l’ipotesi di registrare le puntate senza dirette, eliminando lo studio tradizionale. Queste discrepanze spiegano perché, tra rumor e smentite pubblicate il 19, il 21 e il 25 maggio 2026, la situazione resti fluida e soggetta a cambiamenti fino all’annuncio ufficiale.

Perché potrebbe emergere Selvaggia Lucarelli

L’idea di puntare su Selvaggia Lucarelli non nasce dal nulla: la sua immagine pubblica negli ultimi anni è stata alimentata da ruoli da commentatrice e da un linguaggio diretto che funziona in ambito televisivo. Gli addetti ai lavori evidenziano la sua capacità di comunicare con chiarezza e di gestire la dialettica in studio, qualità che possono risultare utili anche in un contesto di reality registrato in loco. Inoltre, notizie di settore ricordano l’interesse attorno alle iniziative parallele di Lucarelli, compresa una newsletter seguita e redditizia, segnale della sua attualità mediatica.

Competenze a confronto con altri profili

È importante sottolineare che né Belen Rodriguez né Selvaggia Lucarelli hanno un curriculum di lungo corso come conduttrici di un format survival in esterna. La differenza, secondo alcuni osservatori, è nella natura delle competenze: la prima ha grande esperienza come volto di programmi corali e di intrattenimento, mentre la seconda ha consolidato un registro opinabile e incisivo. Per alcuni dirigenti sarebbe preferibile affidare il ruolo a un professionista ‘classico’, ma la scelta di nomi non convenzionali rispecchia una volontà di rinnovamento del prodotto.

Formato, location e tempi di produzione

Oltre al capitolo conduzione, il progetto prevede cambiamenti logistici rilevanti. Diverse ricostruzioni riportano che Mediaset stia valutando lo spostamento dalle consuete destinazioni caraibiche alle Filippine, con l’obiettivo di registrare le puntate tra giugno e fine luglio e poi mandarle in onda in autunno su Canale 5. In questo schema Alvin sarebbe nuovamente candidato a svolgere il ruolo di inviato, raccontando le prove dei concorrenti. L’ipotesi comporterebbe anche la riduzione o l’eliminazione delle puntate in diretta e dello studio a Milano, avvicinando il format a modelli più ‘on the road’ e pre-registrati.

Alla luce delle diverse fonti, la certezza arriverà solo con la comunicazione ufficiale dell’emittente: fino ad allora si susseguiranno indiscrezioni che potranno ancora modificare cast, ruolo dell’inviato e calendario. Nel frattempo rimane aperto il confronto tra chi preferirebbe una conduzione tradizionale e chi invece spinge per sperimentare con nomi e formule alternative, mantenendo però intatto l’obiettivo di ridare slancio allo storico format.