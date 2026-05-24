Il battesimo di Beatrice: Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni mostrano la festa in rosa

Anna Tatangelo ha pubblicato le foto del battesimo della figlia Beatrice: una festa curata nei dettagli e la conferma della serenità con Giacomo Buttaroni

La cantante Anna Tatangelo ha reso pubblici alcuni momenti del battesimo della figlia Beatrice, celebrato il 23 maggio. Attraverso una serie di storie e immagini condivise su Instagram, l’artista ha voluto documentare la cerimonia e la festa che le è seguita, offrendo ai follower uno scorcio di una giornata intima ma curata con grande attenzione ai particolari.

In queste pubblicazioni emerge un mix di emozione familiare e scelta estetica: il tema cromatico, gli allestimenti floreali e la scenografia hanno dominato le foto, mentre i volti degli ospiti e della neonata sono stati mostrati con la solita misura, talvolta oscurati per rispettare la privacy della famiglia.

La coppia e la nuova pagina di vita

Le immagini confermano che tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni non ci sono crepe: la coppia è apparsa affiancata durante il momento della torta e nelle fotografie di famiglia, segnalando una fase di serenità personale dopo la nascita della piccola. Per Anna si tratta della seconda maternità, mentre per Giacomo è il primo figlio, un passaggio che i due hanno scelto di vivere con riservatezza e discrezione.

Questo approccio è parte integrante della loro quotidianità: pur condividendo scorci significativi, mantengono un confine netto tra pubblico e privato, facendo percepire un equilibrio nuovo rispetto alle relazioni passate e alle attenzioni mediatiche che da sempre l’accompagnano.

L’allestimento e i simboli della festa

L’evento è stato realizzato con un progetto scenografico dominato dalle tonalità del rosa e del bianco, curato dalla ditta SR Organizzazione Eventi di Roma. Le immagini mostrano archi di palloncini, composizioni floreali delicate e una serie di elementi decorativi ispirati al mondo infantile, come orsacchiotti e fiocchi personalizzati: dettagli che hanno contribuito a creare un’atmosfera fiabesca ma raffinata. Il ricorso a professionisti del settore ha permesso di armonizzare il concetto estetico con la praticità di una festa per famiglie, mettendo in evidenza la scelta consapevole di un allestimento che fosse elegante senza eccedere nella sfarzosità.

La scenografia dolce: dolci, biscotti e dettagli

Il tavolo dei dolci è stato uno dei punti più fotografati: una torta a più piani in pasta di zucchero, biscotti decorati con il nome della bimba e una piramide di meringhe in tonalità rosa hanno costituito il sweet table. Non sono mancati cupcake personalizzati e un bouquet di marshmallow che è stato integrato nella scenografia come elemento giocoso. Questi elementi non solo hanno soddisfatto l’occhio, ma hanno anche rispecchiato l’attenzione al tema scelto dagli organizzatori, mostrando come il gusto estetico sia stato pensato per essere coerente in ogni particolare della festa.

Scatti social, ospiti e riservatezza

Negli scatti condivisi da Anna Tatangelo compaiono i familiari più stretti: fratelli e parenti che hanno partecipato alla giornata, oltre al compagno Giacomo Buttaroni. In alcune foto la piccola Beatrice è davanti alla torta accanto ai genitori, ma il volto del bambino è stato oscurato in rispetto della tutela della sua immagine, una scelta che ribadisce la necessità di bilanciare con attenzione il desiderio di condividere con i fan e la tutela della sfera privata. La cantante ha inoltre ringraziato pubblicamente chi ha curato l’evento, sottolineando gratitudine e soddisfazione per un lavoro svolto con professionalità.

Presenze familiari e ipotesi future

Non è chiaro se fosse presente il figlio di Anna avuto da una precedente relazione, visto che non sono state diffuse immagini in cui compaia, ma la giornata ha visto comunque riuniti i legami più stretti. Intorno alla coppia continuano a circolare voci e ipotesi sul futuro, compreso il possibile matrimonio, ma dai materiali condivisi emerge soprattutto il desiderio di conservare la serenità del momento e di celebrare la famiglia. Le reazioni sui social, piene di auguri e complimenti, hanno confermato l’affetto del pubblico per questa nuova fase della vita di Anna.

In sintesi, il battesimo di Beatrice è diventato per Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni un’occasione per mostrare un momento privato trasformato in festa: una celebrazione curata nei particolari, in cui estetica e affetto si sono intrecciati senza rinunciare alla riservatezza che la coppia continua a coltivare con attenzione.