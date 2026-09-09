C’è grande attesa per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci sulla Rai. Ora ecco che due grandi ex concorrenti stanno per tornare in studio: si tratta di Simone Ventura e di Francesca Fialdini!

Simona Ventura e Francesca Fialdini tornano a Ballando con le Stelle come giudici

Dopo l’annuncio dei concorrenti in gara per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, arriva una notizia che farà felici i fan, ovvero il ritorno al dance show di due ex concorrenti molto amate, ovvero Simona Ventura e Francesca Fialdini, che torneranno però in una veste inedita, ovvero come le nuove giudici da bordocampo, coloro cioè che assegneranno il Tesoretto.

Una coppia che fa aumentare ancora di più l’attesa per l’inizio della nuova edizione!

Ballando con le Stelle: concorrenti e giudici

Simona Ventura e Francesca Fialdini assegneranno il Tesoretto a “Ballando con le Stelle”. Sono stati intanto annunciati i concorrenti per questa nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, ovvero Massimo Ghini, Anna Safroncik, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi e, appunto, Andy Diaz.

Quanto ai maestri, sono dieci i nomi già confermati: Giovanni Pernice, Luca Urso, Carlo Aloia, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giada Lini, Nikita Perotti, Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli. A rigor di logica, ne verranno annunciati altri due. Per la giuria accanto alla presidente Carolyn Smith, verranno confermati Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, mentre entreranno Barbara D’Urso e Alberto Matano.