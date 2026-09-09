Dramma in provincia di Siena, dove in una piscina di un hotel è stato trovato il cadavere di un ragazzo. In corso le indagini per capire che cosa sia successo.

Tragedia a Siena, trovato il cadavere di un ragazzo nella piscina di un hotel

Oggi, mercoledì 9 settembre, è stato trovato il cadavere, probabilmente di un giovane uomo, in una piscina di una struttura ricettiva a Castellina in Chianti, in provincia di Siena.

A trovare il corpo senza vita un dipendente dell’hotel. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e i carabinieri, mentre il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Siena, trovato cadavere di un ragazzo nella piscina di un hotel: non era un ospite della struttura ricettiva

Il cadavere di un uomo è stato come visto trovato nella piscina di un hotel a Castellina in Chianti da parte di un dipendente della struttura ricettiva.

Al momento non si conosce l’identità dell’uomo anche perché, a sorpresa, non era un ospite dell’albergo. Diventa quindi fondamentale capire come questa persona sia riuscita a entrare nella piscina. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri, al fine di capire che cosa sia successo. Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa.