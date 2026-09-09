Dramma a Moncalieri, in provincia di Torino, dove una donna di 79 anni è stata trovata morta in casa. All’interno dell’appartamento sarebbe stato trovato un biglietto attribuibile al fratello. I dettagli.

Dramma a Moncalieri: donna trovata morta in casa

Una donna di 79 anni è stata trovata morta in casa a Moncalieri, nel Torinese nella notte di martedì 8 settembre 2026.

La vittima si chiamava Rossella Bocchiardi, a lanciare l’allarme una vicina di casa che non vedeva da alcuni giorni la donna e aveva avvertito un forte odore provenire proprio dall’appartamento della 79enne. Quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione hanno trovato l’anziana morta, sul suo corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un colpo alla testa.

Moncalieri, donna trovata morta in casa: si cerca il fratello

Sarà l’autopsia sul corpo della 79enne Rossella Bocchiardi a stabilire l’esatta causa della morte ma, come detto, sarebbero stati riscontrati segni di un violento colpo alla testa. Stando a quando si apprende da fonti online, nell’appartamento sarebbe inoltre stato ritrovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, il quale avrebbe non solo ammesso l’omicidio ma anche l’intenzione di togliersi la vita.

Le forze dell’ordine lo stanno cercando, con le indagini che sono attualmente in corso.