Incidente ferroviario a Forlì: treno ÖBB colpito da cavo elettrico, evacuazione passeggeri

Un treno della compagnia austriaca ÖBB è rimasto bloccato a Forlì martedì 8 settembre dopo aver urtato un cavo elettrico. Circa 250 passeggeri sono stati evacuati in sicurezza.

Martedì 8 settembre, nel tardo pomeriggio, un treno della compagnia austriaca ÖBB è rimasto bloccato lungo la linea ferroviaria Bologna-Ancona nei pressi di Forlì. L’incidente è avvenuto quando il convoglio ha colpito un cavo della linea elettrica che si era staccato e finito sui binari. L’evento ha provocato l’attivazione immediata dei sistemi di emergenza costringendo il treno a fermarsi.

L’incidente si è verificato all’altezza del ponte ferroviario di via Ravegnana vicino al sottopassaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il cavo elettrico si è staccato, finendo sulla sede ferroviaria. Il treno, transitando nella zona, lo ha urtato, causando l’arresto del convoglio. Il mezzo è rimasto bloccato per circa un paio d’ore.

L’evacuazione dei passeggeri e l’intervento delle autorità

Per gestire l’emergenza in condizioni di sicurezza, il treno è stato fatto arretrare di qualche centinaio di metri fino a raggiungere un punto vicino alla piccola strada che costeggia la ferrovia, in via Giovanni Giardini nei pressi del ponte di via Ravegnana. Qui, i vigili del fuoco hanno proceduto con l’evacuazione dei circa 250 passeggeri presenti a bordo.

I passeggeri, tra cui numerosi viaggiatori stranieri sono stati accompagnati alla stazione di Forlì con autobus messi a disposizione dai pompieri e dalla protezione civile. Tutti erano in buone condizioni di salute e, durante le operazioni, non sono stati registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche il 118 i carabinieri la polizia locale i tecnici di Ferrovie dello Stato e la protezione civile.

Le conseguenze sull’andamento dei treni

L’incidente ha provocato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria causando disagi sia ai collegamenti regionali che a quelli a lunga percorrenza. I ritardi hanno interessato numerosi viaggiatori, con possibili variazioni e limitazioni dei servizi. Il treno ÖBB è poi ripartito senza passeggeri alle 20:00.

L’intervento ha richiesto la collaborazione di diverse forze dell’ordine e tecnici, che hanno lavorato per ripristinare la sicurezza della linea e permettere la ripresa del servizio. L’evento ha evidenziato l’importanza della preparazione e della coordinazione tra le diverse autorità coinvolte in situazioni di emergenza.