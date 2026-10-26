Incidente devastante: morte quattro persone mentre vanno a lavorare

Intorno alle ore sette del mattino, la tranquilla campagna di Naro, nel territorio di Agrigento, è stata segnata da un drammatico incidente stradale. Quattro operai, diretti verso i campi per iniziare la giornata lavorativa, sono stati coinvolti in una collisione frontale che ha avuto esito fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, gli uomini viaggiavano su una Fiat Punto grigia quando il veicolo si è scontrato frontalmente con un tir proveniente dalla direzione opposta.

La dinamica dell’impatto è avvenuta lungo la statale 123, una arteria importante che collega Naro a Canicattì.

La dinamica dell’incidente sulla statale 123

L’impatto è avvenuto in maniera quasi perentoria: la Fiat Punto si trovava in marcia verso sud, mentre il tir procedeva nella direzione opposta. L’incrocio dei due veicoli su una carreggiata a due corsie ha generato una collisione frontale ad alta velocità, che ha provocato la totale distruzione dell’automobile leggera.

Il conducente del tir, fortunatamente, non ha riportato ferite evidenti e ha mantenuto la capacità di muoversi.

Le vittime: quattro operai agricoli

All’interno della Fiat Punto viaggiavano quattro operai, tutti impiegati nel settore agricolo locale. I soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul luogo poco dopo l’incidente, ma i parametri vitali dei quattro occupanti erano già assenti: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

Le autorità hanno avviato le indagini per stabilire le cause esatte, ma le prime ipotesi indicano una possibile perdita di controllo o un improvviso ostacolo sulla carreggiata.

Intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il carabinieri e la polizia stradale. Il loro compito è stato quello di mettere in sicurezza la zona, rimuovere i veicoli incidentati e avviare le procedure investigative. I carabinieri hanno avviato un’indagine preliminare per raccogliere testimonianze e dati tecnici, mentre la polizia stradale ha effettuato le operazioni di ricostruzione del sinistro.

Il tragico episodio ha suscitato profonda commozione nella comunità di Naro, dove la perdita di quattro lavoratori agricoli rappresenta un grave colpo per numerose famiglie. Le autorità locali hanno promesso di accelerare le verifiche per determinare eventuali responsabilità e per garantire che simili tragedie non si ripetano.