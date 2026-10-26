Un modo di fare la spesa che unisce tradizione e innovazione: Eurospin

Al piacere di ritrovare sapori familiari si affiancano nuove esigenze, dalla ricerca di prodotti adatti a differenti stili di vita alla possibilità di organizzare gli acquisti in maniera più pratica e conveniente. Tradizione e innovazione possono così incontrarsi anche tra gli scaffali, contribuendo a definire un’esperienza sempre più vicina alle necessità delle persone.

È lungo questa direzione che si sviluppa il modello di Eurospin, Insegna nata da un progetto imprenditoriale interamente italiano. L’obiettivo iniziale era offrire una risposta concreta alla crescente richiesta di risparmio, attraverso prodotti di qualità accessibili a tutti. Una filosofia che ha accompagnato oltre trent’anni di attività, portando il Gruppo ad affermarsi come il più grande discount italiano, con più di 1.300 punti vendita tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta.

La Spesa Intelligente, principio che dà significato allo stesso nome del brand, rappresenta ancora oggi il riferimento di questa identità. Convenienza e qualità trovano spazio in un assortimento costruito con attenzione, nel quale le preferenze gastronomiche italiane convivono con le trasformazioni delle abitudini di consumo.

A caratterizzare la strategia Eurospin è innanzitutto la scelta dei marchi di proprietà, attraverso i quali propone una selezione di prodotti sviluppati in collaborazione con fornitori qualificati. Materie prime, lavorazioni e continuità produttiva sono alcuni degli aspetti considerati nella costruzione dell’assortimento, con l’intento di mantenere un rapporto equilibrato tra affidabilità e prezzo.

Nomi come Tre Mulini, Pascoli Italiani, Dolciando, Ondina e Dexal accompagnano le necessità di ogni giorno, dalla preparazione dei pasti alla cura degli ambienti domestici. La proposta si estende agli alimentari freschi, secchi e surgelati, comprende ortofrutta e macelleria e si arricchisce, in numerosi negozi, di reparti dedicati a pane fresco, gastronomia e pescheria. Gli articoli non alimentari in promozione completano una gamma pensata per rendere gli acquisti semplici e funzionali.

Il legame con la tradizione gastronomica italiana emerge in modo particolare attraverso Amo Essere, la marca Eurospin dedicata all’eccellenza, alla naturalità e al benessere. La linea Amo Essere Eccellente valorizza specialità regionali e prodotti DOP, IGP e STG, portando nella quotidianità alcune delle espressioni più rappresentative del patrimonio culinario nazionale.

Accanto a queste proposte trovano spazio referenze che interpretano sensibilità alimentari differenti. Amo Essere Bio raccoglie prodotti provenienti da agricoltura biologica, Amo Essere Veg si rivolge a chi predilige alternative vegetali, mentre Amo Essere Senza Glutine e Amo Essere Senza Lattosio offrono soluzioni dedicate a necessità specifiche.

L’evoluzione riguarda anche gli strumenti con cui i consumatori si informano e pianificano gli acquisti. Online, il volantino Eurospin prossima settimana, quando disponibile, permette di conoscere in anticipo le opportunità di risparmio e valutare le promozioni previste nel proprio punto vendita. A rendere ancora più pratica questa esperienza contribuisce l’app Eurospin Family, attraverso la quale è possibile sfogliare i volantini in anteprima, creare liste della spesa personalizzate e accedere a offerte e vantaggi dedicati.

Dalla scelta dei prodotti alla consultazione digitale delle promozioni, emerge una concezione della spesa che conserva un forte legame con le proprie origini, aprendosi al tempo stesso alle possibilità offerte dai nuovi servizi. Eurospin continua così a interpretare le esigenze dei consumatori attraverso una proposta nella quale il valore della tradizione non esclude il cambiamento.

Il risultato è un’identità riconoscibile, costruita sulla coerenza delle scelte e sulla capacità di rendere qualità, convenienza e praticità elementi complementari. Perché innovare, anche nella grande distribuzione, significa saper rispondere a bisogni nuovi senza perdere di vista ciò che le persone hanno sempre cercato: prodotti affidabili, libertà di scelta e una spesa alla portata di tutti.

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