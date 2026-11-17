Il ruolo di un fornitore specializzato in forniture alberghiere è determinante già nella scelta delle dotazioni, perché queste incidono sul lavoro del personale e sulla qualità dell'accoglienza degli ospiti.

Lo dimostra il lavoro di Fas Italia, azienda fiorentina che affianca con professionalità hotel e strutture ricettive in tutta Italia.

Nella gestione di un albergo le scelte sulle dotazioni vanno condotte con attenzione, perché gli oggetti presenti nelle camere e negli spazi comuni impattano sulle prestazioni e concorrono a definire lo standard che la struttura propone agli ospiti, rientrando nel giudizio che questi esprimono al momento di lasciare una recensione.

Un errore di valutazione finisce per generare costi che si manifestano soltanto con il tempo, sotto forma di interventi e spese di gestione che vanno a gravare sul bilancio.

A complicare la scelta c’è il fatto che ogni dotazione deve rispondere tanto alle aspettative degli ospiti quanto alle esigenze di gestione della struttura. Un minibar, per esempio, andrebbe scelto tenendo conto sia della silenziosità e della capacità che del consumo energetico, che rischia di diventare una voce rilevante della bolletta, se sottovalutato. Una cassaforte dovrebbe trasmettere sicurezza all’ospite e, allo stesso tempo, risultare semplice da gestire per la direzione, che in caso di codice dimenticato o di batteria scarica deve poterla aprire in pochi minuti.

Conciliare le aspettative degli ospiti con le esigenze della gestione è il compito a cui si dedica Fas Italia, azienda con sede a Firenze che, offrendo esperienza specifica nelle forniture alberghiere, propone accessori e attrezzature per camere, bagni, reception, spazi comuni e sala colazione a hotel, B&B, residence e altre strutture ricettive di tutta Italia. L’azienda si è ritagliata il proprio ruolo tra i fornitori per hotel a partire da un principio preciso: conoscere i problemi quotidiani delle strutture per proporre soluzioni adeguate.

Il servizio di consulenza di Fas Italia

Le necessità di una struttura ricettiva variano in base alla categoria, al tipo di clientela e ai servizi offerti, e possono risultare molto diverse anche tra alberghi di dimensioni analoghe. Una struttura che lavora con le famiglie deve attrezzare le camere pensando ai bambini, un hotel con un’area benessere deve dotare gli spazi dei trattamenti di accessori adeguati, una camera accessibile richiede soluzioni concepite per gli ospiti con mobilità ridotta e una gestione attenta all’impatto ambientale si riflette fin nella scelta dei prodotti di cortesia.

Andrea Mandò di Fas Italia sottolinea come questa consapevolezza sia al centro del servizio di consulenza dell’azienda: «Il nostro compito è aiutare l’albergatore a individuare la soluzione che risponde davvero alle esigenze della sua struttura, e per farlo valutiamo nello stesso momento caratteristiche tecniche, funzionalità, durata e costi».

Il percorso inizia con un confronto diretto, in videocall oppure nello showroom di Firenze per chi desidera vedere i prodotti dal vivo, durante il quale lo staff commerciale raccoglie le caratteristiche della struttura, dal numero delle camere al livello di servizio che la direzione intende offrire, fino al budget stanziato per l’intervento. Su questa base viene formulata una proposta che, ogni volta che la gamma lo consente, affianca più alternative appartenenti a fasce di prodotto differenti, illustrate una per una nelle loro differenze, così che la decisione finale resti all’albergatore. Un hotel orientato alla clientela business, un boutique hotel, un resort e una struttura con molte camere pongono infatti richieste differenti alle stesse dotazioni, perché cambiano il ritmo di utilizzo, il livello di finitura atteso dagli ospiti, i volumi da gestire nei periodi di piena occupazione e la rapidità con cui il personale deve poter intervenire a ogni piano in caso di guasto.

Il budget indicato in partenza viene letto insieme all’utilizzo previsto, perché la stessa somma può essere impiegata in modi molto diversi a seconda che una dotazione sia destinata a tutte le camere o a una parte di esse, a un impiego continuativo o a un uso occasionale. Nel mettere a paragone due articoli che svolgono la stessa funzione, Fas Italia considera soltanto prodotti con caratteristiche equivalenti, così che la differenza di prezzo tra le alternative corrisponda a una differenza reale, e per ciascuno fornisce informazioni trasparenti sulla provenienza, con una preferenza, dove possibile, per i produttori italiani ed europei.

Un’ampia gamma di forniture per hotel per ogni ambiente della struttura

Il confronto tra più alternative su cui si basa la consulenza di Fas Italia è reso possibile dall’ampiezza della gamma di forniture alberghiere che l’azienda mette a disposizione. Fas Italia, infatti, è in grado di soddisfare le necessità delle strutture ambiente per ambiente, dalle camere ai bagni, dalla reception agli spazi comuni, fino alla sala colazione, e per ciascuno di questi spazi propone sia le attrezzature alberghiere principali sia gli accessori per hotel che ne completano l’allestimento, in più modelli e in più fasce di prodotto. A queste categorie si affiancano le linee pensate per situazioni specifiche, dall’hotel accessibile al baby hotel, dagli accessori per l’area spa alle soluzioni per il green hotel. Un catalogo di questa estensione permette a un albergo di affidare gran parte delle proprie forniture a un unico interlocutore, con un solo referente commerciale per tutti gli ambienti, un numero ridotto di preventivi da confrontare e meno ordini da seguire nel corso dell’anno.

L’intera proposta è consultabile sul sito www.forniture-alberghiere.biz, dove in media l’80% degli articoli risulta in pronta consegna, con arrivo entro due o tre giorni lavorativi, mentre per i prodotti più particolari la consegna avviene entro quindici giorni. Per catene alberghiere, associazioni di categoria, consorzi e gruppi d’acquisto Fas Italia prevede inoltre convenzioni dedicate, che regolano gli acquisti di più strutture con un unico accordo.

Il fornitore a supporto della struttura anche dopo la consegna

Il rapporto con un fornitore di forniture alberghiere si misura anche nei mesi successivi alla consegna, quando le dotazioni sono in uso e un guasto incide direttamente sul servizio. Un frigobar che smette di raffreddare nel pieno della stagione estiva, o una cassaforte bloccata con gli effetti personali dell’ospite all’interno, richiedono un intervento immediato in giornate in cui il personale è già impegnato al massimo delle proprie possibilità. Per questa ragione, Fas Italia punta molto anche sull’assistenza post-vendita: la struttura può contare su supporto tecnico, ricambi e indicazioni per risolvere l’inconveniente in tempi rapidi, su prodotti professionali coperti da garanzia e selezionati anche in base alla reperibilità dei componenti nel corso degli anni.

Rivolgersi a un fornitore con competenze specifiche e in grado di rispondere nel tempo diventa così, per una struttura, un modo concreto per distinguersi dalle altre, rafforzare la propria immagine presso gli ospiti e guadagnare competitività sul proprio mercato.