Le forze armate ucraine hanno nuovamente colpito il ponte di Crimea, l’infrastruttura che collega la penisola alla Russia. Lo ha riferito il governatore russo della regione, Serghei Aksyonov, che ha annunciato la sospensione del traffico e la promessa di aggiornamenti non appena la situazione sarà chiara. Si tratta del secondo attacco contro il ponte nell’arco di ventiquattro ore.

Il traffico sul ponte e la ripresa in senso unico

Secondo quanto dichiarato dal governatore, il collegamento è stato bloccato dopo l’ultimo attacco. Nel corso della giornata il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il ministro dei Trasporti Dmitry Yadrov per fare il punto sui lavori di ripristino. In serata il ministero dei Trasporti ha comunicato che il traffico stradale è ripreso in senso unico alternato.

Allarme per la sicurezza delle centrali nucleari

Nel frattempo, gli organismi di regolamentazione della sicurezza nucleare di 38 Paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone, hanno lanciato un appello congiunto. Secondo loro il rischio di un incidente nucleare in Ucraina cresce con l’arrivo dell’inverno, e chiedono alla Russia di smettere di attaccare le infrastrutture energetiche del Paese.

Il timore principale è che, senza una fornitura elettrica stabile, sia sempre più difficile raffreddare il materiale nucleare e prevenire la fusione del nocciolo, con possibile rilascio di radioattività nell’atmosfera come avvenne a Chernobyl nel 1986.

Le posizioni sul negoziato

Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro a Berlino nell’ambito della Coalizione dei volenterosi. L’inviato statunitense Jared Kushner ha parlato di progressi, mentre l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha chiesto prima di tutto un cessate il fuoco. Il Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov, ha dichiarato di concordare con Donald Trump sul fatto che Mosca potrebbe agire con più durezza in Ucraina.