Nei supermercati l’olio extravergine di oliva 100% italiano costa sempre meno, mentre chi lo produce fatica a far quadrare i bilanci. Secondo i dati Istat diffusi a settembre, i prezzi al dettaglio hanno registrato una flessione media del 7% su base annua e un calo del 26% rispetto ai picchi toccati nel 2024. Per Assoutenti la riduzione dei listini ha però un rovescio: cresce il rischio di acquistare un olio prodotto con olive straniere, con etichette che richiedono maggiore attenzione.

Produttori stretti tra siccità e caro gasolio

Chi coltiva gli ulivi denuncia costi in aumento. Michele Monopoli, piccolo produttore di Bitonto, in Puglia, ha dovuto intensificare l’irrigazione per tenere in vita le piante a causa della prolungata siccità. A questo si aggiunge il caro gasolio, con prezzi tra 1,30 e 1,40 euro al litro, che rende costoso l’uso di trattori e mezzi agricoli.

Secondo Monopoli, il problema si risolverebbe dando il giusto valore al prodotto finale.

Misure del governo e protocollo nella ristorazione

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato con le associazioni datoriali un protocollo d’intesa di 10 articoli per la valorizzazione dell’olio extravergine nella ristorazione collettiva.

L’obiettivo è rafforzare il mercato interno e collegare più direttamente la produzione olivicola nazionale alle mense. Il piano si affianca al provvedimento ColtivaItalia, che prevede sostegni economici per il comparto.

Previsioni 2026/2027: produzione in calo del 20%

Tullio Forcella, presidente di Federolio, prevede per la campagna 2026/2027 una campagna di scarica, con una produzione attesa inferiore di circa il 20% rispetto all’anno precedente. Alla fine di ottobre erano state raccolte circa 260 mila tonnellate di olive, che hanno dato quasi 32 mila tonnellate di olio con una resa media vicina al 13%. In Puglia, Calabria e Sicilia la raccolta non è ancora entrata nel vivo, con circa 11 mila tonnellate prodotte, mentre nelle altre regioni se ne sono ottenute circa 21 mila.

Più cauto David Granieri, presidente di Unaprol, il Consorzio olivicolo italiano, che ritiene prematuro fornire dati definitivi. Le differenze territoriali sono marcate: al Nord si registra una ripresa produttiva, al Centro una generale crescita dei volumi, mentre al Sud la flessione complessiva è aggravata dalla siccità nelle aree non irrigue.