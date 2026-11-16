Alle Isole Canarie, arcipelago spagnolo nell’Atlantico, sabato sono arrivate 1.488 persone migranti in una sola giornata. È il numero più alto mai registrato nell’arcipelago. Il precedente primato risaliva al novembre 2020, con 1.461 arrivi.

Le persone sono giunte a bordo di 14 imbarcazioni, provenienti soprattutto da Senegal, Gambia e Mauritania. La maggior parte delle barche ha raggiunto El Hierro, piccola isola che è uno dei principali punti di approdo della rotta dall’Africa occidentale.

Nei giorni precedenti le autorità locali avevano dichiarato lo stato di emergenza, a causa del sovraccarico dei servizi di accoglienza e sanitari.

El Hierro sotto pressione

In cinque settimane sull’isola sono arrivate circa 8.000 persone, a fronte di una popolazione locale di 12.000 abitanti. Gli arrivi avevano già provocato proteste da parte dei residenti.

Domenica il ministro spagnolo delle Politiche territoriali Ángel Víctor Torres si è recato al porto meridionale di La Restinga, sull’isola. La visita è arrivata mentre la situazione era ancora critica.

Un andamento stagionale

Alle Canarie i flussi crescono ogni anno nei mesi autunnali, perché le condizioni del mare sono più calme e favorevoli alla traversata.

Quest’anno il totale degli arrivi è inferiore a quello dell’anno precedente, ma ottobre ha segnato il numero più alto di arrivi mensili dal 2023, quando nello stesso mese erano giunti 15.729 migranti.