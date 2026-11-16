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L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre: le previsioni segno per segno

L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre: le previsioni segno per segno

Foto: Universal Images Group North America LLC / Alamy / IPA

L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre 2026: quali saranno i segni più fortunati? Possibili sorprese in amore per alcuni segni.

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Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 16-22 novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 novembre 2026 sono Gemelli, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Scorpione e Acquario.

Oroscopo settimana 16-22 novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: settimana complicata in amore, con litigi e discussioni col partner che potrebbero essere all’ordine del giorno. Meglio invece sul lavoro

  • Toro: settimana non semplice, sotto tutti i punti di vista.

    Imprevisti e contrattempi potrebbero farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità, e anche in amore settimana no.

  • Gemelli: una settimana da ricordare! Sia in amore che sul lavoro potrete vivere giornate davvero ricche di emozioni e soddisfazioni personali.

  • Cancro: settimana no in amore, con Venere contro che potrebbe creare problemi nella coppia.

    Sul lavoro invece settimana positiva e molto produttiva.

  • Leone: ottima settimana in vista, in amore tanta fortuna per i single che potrebbero ricevere una telefonata inaspettata, sul lavoro possibili promozioni in vista.

  • Vergine: settimana di alti e bassi, si alterneranno momento fortunati e ricchi di emozioni ad altri caratterizzati da malumore e nervosismo, sia sul lavoro che nella coppia.

  • Bilancia: che bella settimana che vi attende, con numerose soddisfazioni a livello lavorativo, ma anche in amore possibile sorpresa da parte del partner.

  • Scorpione: settimana no, piena di imprevisti in ambito lavorativo, ma anche in amore possibili malumore con il partner a causa di vecchie incomprensioni.

  • Sagittario: settimana così così. In amore occhio al nervosismo che potrebbe alimentare discussioni, sul lavoro possibili tensioni con i colleghi.

  • Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena, non mancheranno alcuni momenti no ma nulla che non si risolverà per il meglio.

  • Acquario: settimana difficile, sotto tutti i punti di vista ma soprattutto in amore, con malumori nella coppia che rischiano di farvi cambiare i vostri piani.

  • Pesci: nel complesso sarà una settimana tranquilla, specie in ambito affettivo. Qualche piccolo imprevisto sul lavoro è possibile da metà settimana.

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