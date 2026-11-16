Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 16-22 novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 novembre 2026 sono Gemelli, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Scorpione e Acquario.

Oroscopo settimana 16-22 novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana complicata in amore, con litigi e discussioni col partner che potrebbero essere all’ordine del giorno. Meglio invece sul lavoro

Toro: settimana non semplice, sotto tutti i punti di vista. Imprevisti e contrattempi potrebbero farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità, e anche in amore settimana no.

Gemelli: una settimana da ricordare! Sia in amore che sul lavoro potrete vivere giornate davvero ricche di emozioni e soddisfazioni personali.

Cancro: settimana no in amore, con Venere contro che potrebbe creare problemi nella coppia. Sul lavoro invece settimana positiva e molto produttiva.

Leone: ottima settimana in vista, in amore tanta fortuna per i single che potrebbero ricevere una telefonata inaspettata, sul lavoro possibili promozioni in vista.

Vergine: settimana di alti e bassi, si alterneranno momento fortunati e ricchi di emozioni ad altri caratterizzati da malumore e nervosismo, sia sul lavoro che nella coppia.

Bilancia: che bella settimana che vi attende, con numerose soddisfazioni a livello lavorativo, ma anche in amore possibile sorpresa da parte del partner.

Scorpione: settimana no, piena di imprevisti in ambito lavorativo, ma anche in amore possibili malumore con il partner a causa di vecchie incomprensioni.

Sagittario: settimana così così. In amore occhio al nervosismo che potrebbe alimentare discussioni, sul lavoro possibili tensioni con i colleghi.

Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena, non mancheranno alcuni momenti no ma nulla che non si risolverà per il meglio.

Acquario: settimana difficile, sotto tutti i punti di vista ma soprattutto in amore, con malumori nella coppia che rischiano di farvi cambiare i vostri piani.

Pesci: nel complesso sarà una settimana tranquilla, specie in ambito affettivo. Qualche piccolo imprevisto sul lavoro è possibile da metà settimana.