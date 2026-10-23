L'oroscopo del weekend 24-25 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 24-25 ottobre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 sono Gemelli, Bilancia e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.

Oroscopo weekend 24-25 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 p er ogni segno zodiacale:

Ariete : un fine settimana nel complesso sereno anche se non mancherà qualche malumore di tropo nella giornata di sabato. Domenica invece giornata di relax e di introspezione.

: un fine settimana nel complesso sereno anche se non mancherà qualche malumore di tropo nella giornata di sabato. Domenica invece giornata di relax e di introspezione. Toro : sarà un fine settimana complicato, sotto tutti i punti di vista. Per via di nervosismo e stanchezza ne risentiranno anche le vostre relazioni interpersonali.

: sarà un fine settimana complicato, sotto tutti i punti di vista. Gemelli: grandi emozioni in arrivo questo fine settimana! Sabato alcuni di voi potrebbero ricevere la tanto attesa proposta di nozze! Tanta fortunata anche per i single!

grandi emozioni in arrivo questo fine settimana! Sabato alcuni di voi potrebbero ricevere la tanto attesa proposta di nozze! Tanta fortunata anche per i single! Cancro : un ottimo fine settimana, pieno di cose da fare e anche di soddisfazioni personali. Cercate però di dedicare anche il giusto tempo a ricaricare le energie.

: un ottimo fine settimana, pieno di cose da fare e anche di soddisfazioni personali. Leone: weekend complicato, specie in amore con possibili discussioni con il partner a causa di vecchie incomprensioni. Domenica giornata più serena, ma occhio al nervosismo!

weekend complicato, specie in amore con possibili discussioni con il partner a causa di vecchie incomprensioni. Domenica giornata più serena, ma occhio al nervosismo! Vergine : un fine settimana a due facce. Sabato sarà una giornata all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre, domenica invece giornata all’insegna della stanchezza.

: un fine settimana a due facce. Sabato sarà una giornata all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre, domenica invece giornata all’insegna della stanchezza. Bilancia: che bel fine settimana vi attente! Forti emozioni in arrivo per molti di voi, che potrebbero ricevere una sorpresa davvero inaspettata da parte di una persona molto speciale.

che bel fine settimana vi attente! Forti emozioni in arrivo per molti di voi, che potrebbero ricevere una sorpresa davvero inaspettata da parte di una persona molto speciale. Scorpione : un fine settimana di alti e bassi. Sabato sarà una giornata un pò nervosa e con qualche imprevisto di troppo, domenica torna invece il sereno grazie agli affetti più cari.

: un fine settimana di alti e bassi. Sabato sarà una giornata un pò nervosa e con qualche imprevisto di troppo, domenica torna invece il sereno grazie agli affetti più cari. Sagittario: fine settimana no. Sabato sarà una giornata ricca di imprevisti, alcuni dei quali rischiano di farvi cambiare i programmi. Domenica qualche tensione con il partner.

fine settimana no. Sabato sarà una giornata ricca di imprevisti, alcuni dei quali rischiano di farvi cambiare i programmi. Domenica qualche tensione con il partner. Capricorno : fine settimana nel complesso positivo, all’insegna della famiglia e degli affetti più cari. Domenica sarà una giornata anche molto fortunata per i single.

: fine settimana nel complesso positivo, all’insegna della famiglia e degli affetti più cari. Domenica sarà una giornata anche molto fortunata per i single. Acquario : weekend così così. Non siete dell’umore migliore e ciò potrebbe ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali, specie nella giornata di domenica.

: weekend così così. Non siete dell’umore migliore e ciò potrebbe ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali, specie nella giornata di domenica. Pesci: grandi emozioni in arrivo questo fine settimana per molti di voi. In amore le cose non potrebbero infatti andare meglio, è tempo quindi di fare il grande passo?