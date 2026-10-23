L'oroscopo del weekend 24-25 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 24-25 ottobre 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 sono Gemelli, Bilancia e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.
Oroscopo weekend 24-25 ottobre 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 p er ogni segno zodiacale:
- Ariete: un fine settimana nel complesso sereno anche se non mancherà qualche malumore di tropo nella giornata di sabato. Domenica invece giornata di relax e di introspezione.
- Toro: sarà un fine settimana complicato, sotto tutti i punti di vista.
Per via di nervosismo e stanchezza ne risentiranno anche le vostre relazioni interpersonali.
- Gemelli: grandi emozioni in arrivo questo fine settimana! Sabato alcuni di voi potrebbero ricevere la tanto attesa proposta di nozze! Tanta fortunata anche per i single!
- Cancro: un ottimo fine settimana, pieno di cose da fare e anche di soddisfazioni personali.
Cercate però di dedicare anche il giusto tempo a ricaricare le energie.
- Leone: weekend complicato, specie in amore con possibili discussioni con il partner a causa di vecchie incomprensioni. Domenica giornata più serena, ma occhio al nervosismo!
- Vergine: un fine settimana a due facce. Sabato sarà una giornata all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre, domenica invece giornata all’insegna della stanchezza.
- Bilancia: che bel fine settimana vi attente! Forti emozioni in arrivo per molti di voi, che potrebbero ricevere una sorpresa davvero inaspettata da parte di una persona molto speciale.
- Scorpione: un fine settimana di alti e bassi. Sabato sarà una giornata un pò nervosa e con qualche imprevisto di troppo, domenica torna invece il sereno grazie agli affetti più cari.
- Sagittario: fine settimana no. Sabato sarà una giornata ricca di imprevisti, alcuni dei quali rischiano di farvi cambiare i programmi. Domenica qualche tensione con il partner.
- Capricorno: fine settimana nel complesso positivo, all’insegna della famiglia e degli affetti più cari. Domenica sarà una giornata anche molto fortunata per i single.
- Acquario: weekend così così. Non siete dell’umore migliore e ciò potrebbe ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali, specie nella giornata di domenica.
- Pesci: grandi emozioni in arrivo questo fine settimana per molti di voi. In amore le cose non potrebbero infatti andare meglio, è tempo quindi di fare il grande passo?