Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 sono Gemelli, Vergine e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.

Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l‘oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: nel complesso sarà una settimana positiva, senza troppi intoppi e imprevisti. Attenzione solamente a un eccessivo nervosismo nelle giornate di giovedì e venerdì.

nel complesso sarà una settimana positiva, senza troppi intoppi e imprevisti. Attenzione solamente a un eccessivo nervosismo nelle giornate di giovedì e venerdì. Toro : settimana no in amore, con possibili litigi e discussioni con il partner, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare a mettere in dubbio la relazione. Sul lavoro invece tutto nella norma.

: settimana no in amore, con possibili litigi e discussioni con il partner, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare a mettere in dubbio la relazione. Sul lavoro invece tutto nella norma. Gemelli : ottima settimana, sotto tutti i punti di vista. In amore la relazione procede a gonfie vele ma potrebbero esserci occasioni di nuovi incontri anche per i single! Anche sul lavoro settimana top.

: ottima settimana, sotto tutti i punti di vista. In amore la relazione procede a gonfie vele ma potrebbero esserci occasioni di nuovi incontri anche per i single! Anche sul lavoro settimana top. Cancro : settimana a due facce, molto positiva lavorativamente parlando, con soddisfazioni personali in vista, un pò meno positiva dal punto divista sentimentale, con possibili malumori nella coppia.

: settimana a due facce, molto positiva lavorativamente parlando, con soddisfazioni personali in vista, un pò meno positiva dal punto divista sentimentale, con possibili malumori nella coppia. Leone : settimana no, sul lavoro gli imprevisti potrebbero susseguirsi uno dietro l’altro e anche in amore malumori e litigi potrebbero essere all’ordine del giorno.

: settimana no, sul lavoro gli imprevisti potrebbero susseguirsi uno dietro l’altro e anche in amore malumori e litigi potrebbero essere all’ordine del giorno. Vergine: che settimana vi attende! Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi regaleranno giorni all’insegna della passione, del romanticismo e delle soddisfazioni personali!

che settimana vi attende! Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi regaleranno giorni all’insegna della passione, del romanticismo e delle soddisfazioni personali! Bilancia : settimana di alti e bassi, si alterneranno giornate positive ad altre con qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi.

: settimana di alti e bassi, si alterneranno giornate positive ad altre con qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Scorpione : settimana nel complesso positiva, anche se la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo comincerà a farsi sentire, cercate dunque di dedicare il giusto tempo al riposo.

: settimana nel complesso positiva, anche se la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo comincerà a farsi sentire, cercate dunque di dedicare il giusto tempo al riposo. Sagittario : settimana complicata, specie sul lavoro, con possibili discussioni con i colleghi che rischieranno di farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità.

: settimana complicata, specie sul lavoro, con possibili discussioni con i colleghi che rischieranno di farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità. Capricorno : settimana nel complesso tranquilla e senza troppi intoppi. Occhio solamente a un nervosismo marcato nei primi giorni, specie nella giornata di martedì.

: settimana nel complesso tranquilla e senza troppi intoppi. Occhio solamente a un nervosismo marcato nei primi giorni, specie nella giornata di martedì. Acquario : ottima settimana in vista, piena di sorpresa e novità. In amore alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio inatteso, ma anche sul fronte lavorativo possibili novità importanti.

: ottima settimana in vista, piena di sorpresa e novità. In amore alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio inatteso, ma anche sul fronte lavorativo possibili novità importanti. Pesci: settimana nel complesso serena e positiva, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Venerdì giornata fortunata.