Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 19 e 20 settembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 19-20 settembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 19 e 20 settembre 2026 sono Leone, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Sagittario.

Oroscopo weekend 19-20 settembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 19 e 20 settembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : fine settimana complicato, con possibili litigi e discussioni non solo con il partner ma anche in famiglia. Consigliate attività rilassanti quali yoga e meditazione.

: fine settimana complicato, con possibili litigi e discussioni non solo con il partner ma anche in famiglia. Consigliate attività rilassanti quali yoga e meditazione. Toro: nel complesso sarà un fine settimana senza troppi intoppi. Soprattutto la giornata di domenica sarà all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre.

nel complesso sarà un fine settimana senza troppi intoppi. Soprattutto la giornata di domenica sarà all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre. Gemelli : sabato sarà una giornata all’insegna di passione e romanticismo, domenica invece occhio al nervosismo che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

: sabato sarà una giornata all’insegna di passione e romanticismo, domenica invece occhio al nervosismo che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Cancro : fine settimana positivo, pieno di cose da fare. Sabato sarà anche una giornata molto fortunata, piena di sorprese. Domenica occhio solamente a una eccessiva stanchezza.

: fine settimana positivo, pieno di cose da fare. Sabato sarà anche una giornata molto fortunata, piena di sorprese. Domenica occhio solamente a una eccessiva stanchezza. Leone : dopo una settimana così così, sarà un weekend speciale, specie nella giornata di sabato. Domenica tanto divertimento assieme agli amici di sempre e anche tanta passione.

: dopo una settimana così così, sarà un weekend speciale, specie nella giornata di sabato. Vergine: weekend complicato, le stelle vi voltano le spalle e nulla sembrerà andare come avevate pianificato. Occhio anche in amore con possibili tensioni con il partner.

weekend complicato, le stelle vi voltano le spalle e nulla sembrerà andare come avevate pianificato. Occhio anche in amore con possibili tensioni con il partner. Bilancia : ottimo weekend in vista, anzi alcuni di voi riceveranno una sorpresa davvero inaspettata da parte del partner che potrebbe dare una svola decisiva alla relazione.

: ottimo weekend in vista, anzi alcuni di voi riceveranno una sorpresa davvero inaspettata da parte del partner che potrebbe dare una svola decisiva alla relazione. Scorpione : fine settimana nel complesso sereno anche se la stanchezza dopo una settimana lavorativa intensa si farà sentire, specie nella giornata di domenica.

: fine settimana nel complesso sereno anche se la stanchezza dopo una settimana lavorativa intensa si farà sentire, specie nella giornata di domenica. Sagittario: non sarà un weekend da ricordare, soprattutto la giornata di sabato sarà molto difficile e ricca di contrattempi e delusioni. Domenica andrà un pochino meglio.

non sarà un weekend da ricordare, soprattutto la giornata di sabato sarà molto difficile e ricca di contrattempi e delusioni. Domenica andrà un pochino meglio. Capricorno : dopo una settimana complicata, il weekend andrà decisamene meglio, soprattutto sabato che sarà una giornata ricca di emozioni da vivere con il partner.

: dopo una settimana complicata, il weekend andrà decisamene meglio, soprattutto sabato che sarà una giornata ricca di emozioni da vivere con il partner. Acquario : che bel fine settimana vi attende! Passione e romanticismo ma anche tanta fortuna accompagneranno questi due giorni. Domenica sorpresa al pomeriggio.

: che bel fine settimana vi attende! Passione e romanticismo ma anche tanta fortuna accompagneranno questi due giorni. Domenica sorpresa al pomeriggio. Pesci: nel complesso sarà un weekend tranquillo e sereno, non mancherà qualche imprevisto, specie nella giornata di domenica, ma nulla che non si risolverà per il meglio.