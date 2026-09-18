Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 19 e 20 settembre 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 19-20 settembre 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 19 e 20 settembre 2026 sono Leone, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Sagittario.
Oroscopo weekend 19-20 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 19 e 20 settembre 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: fine settimana complicato, con possibili litigi e discussioni non solo con il partner ma anche in famiglia. Consigliate attività rilassanti quali yoga e meditazione.
- Toro: nel complesso sarà un fine settimana senza troppi intoppi. Soprattutto la giornata di domenica sarà all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre.
- Gemelli: sabato sarà una giornata all’insegna di passione e romanticismo, domenica invece occhio al nervosismo che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.
- Cancro: fine settimana positivo, pieno di cose da fare. Sabato sarà anche una giornata molto fortunata, piena di sorprese. Domenica occhio solamente a una eccessiva stanchezza.
- Leone: dopo una settimana così così, sarà un weekend speciale, specie nella giornata di sabato.
Domenica tanto divertimento assieme agli amici di sempre e anche tanta passione.
- Vergine: weekend complicato, le stelle vi voltano le spalle e nulla sembrerà andare come avevate pianificato. Occhio anche in amore con possibili tensioni con il partner.
- Bilancia: ottimo weekend in vista, anzi alcuni di voi riceveranno una sorpresa davvero inaspettata da parte del partner che potrebbe dare una svola decisiva alla relazione.
- Scorpione: fine settimana nel complesso sereno anche se la stanchezza dopo una settimana lavorativa intensa si farà sentire, specie nella giornata di domenica.
- Sagittario: non sarà un weekend da ricordare, soprattutto la giornata di sabato sarà molto difficile e ricca di contrattempi e delusioni. Domenica andrà un pochino meglio.
- Capricorno: dopo una settimana complicata, il weekend andrà decisamene meglio, soprattutto sabato che sarà una giornata ricca di emozioni da vivere con il partner.
- Acquario: che bel fine settimana vi attende! Passione e romanticismo ma anche tanta fortuna accompagneranno questi due giorni. Domenica sorpresa al pomeriggio.
- Pesci: nel complesso sarà un weekend tranquillo e sereno, non mancherà qualche imprevisto, specie nella giornata di domenica, ma nulla che non si risolverà per il meglio.