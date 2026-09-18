Dopo il malore a Cuba e il ricovero al Gemelli, Alessandro Di Battista torna a casa e rassicura i suoi sostenitori sui social.

Dopo i giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, Alessandro Di Battista è tornato a casa. L’ex parlamentare ha aggiornato i suoi sostenitori sui social, spiegando di stare meglio e ringraziando medici, personale sanitario e tutte le persone che gli sono state vicine.

Alessandro Di Battista lascia il Gemelli e torna a casa, la foto sui social: “Sto molto meglio”

Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma e ha fatto ritorno a casa dopo i giorni trascorsi in ospedale. A comunicarlo è stato lo stesso ex parlamentare attraverso i social, dove ha pubblicato una fotografia insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa!», ha scritto Di Battista, ringraziando i medici e tutto il personale sanitario del Gemelli per le cure ricevute e le numerose persone che gli hanno manifestato affetto durante il periodo difficile.

Il ricovero a Roma era arrivato dopo il rientro da Cuba, dove Di Battista si trovava per realizzare un reportage e dove, a partire dal 28 agosto, era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa. Dopo un peggioramento delle condizioni, all’Avana era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il 12 settembre era quindi rientrato in Italia a bordo di un’aeroambulanza, venendo trasferito direttamente al Gemelli per proseguire le cure.

Alessandro Di Battista lascia il Gemelli e torna a casa: l’annuncio sul percorso che lo attende

Nel suo messaggio Di Battista ha anticipato che la fase successiva sarà dedicata al recupero. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulle cure previste. Nei giorni del ricovero, l’associazione Schierarsi aveva più volte invitato sostenitori e giornalisti a rispettare la privacy dell’ex parlamentare e della sua famiglia, chiedendo prudenza nella diffusione di informazioni e immagini.

La notizia delle dimissioni segna quindi il passaggio a una nuova fase, dopo il lungo periodo trascorso tra Cuba e Roma. Durante il ricovero cubano, Di Battista aveva ricevuto l’assistenza dei sanitari locali, mentre per il trasferimento in Italia era stata utilizzata un’aeroambulanza prevista dalla copertura assicurativa stipulata prima del viaggio.

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