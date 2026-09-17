È morto dopo quasi un anno dall’incidente all’Ippodromo di Bologna che lo aveva lasciato gravemente ferito. Marco Marchioni, 69 anni, non si era più ripreso dopo quel drammatico episodio e si è spento al termine di un lungo percorso tra ricoveri e riabilitazione.

Colpito da un’asta durante una corsa all’ippodromo: la ricostruzione dell’incidente mortale

Marco Marchioni, 69 anni, è morto dopo quasi un anno dall’incidente avvenuto all’Ippodromo di Bologna. Nell’ottobre 2025 l’uomo, appassionato di corse di cavalli, si trovava a bordo pista, accanto alla ringhiera e in un’area autorizzata per gli spettatori, mentre attendeva l’inizio di una gara di trotto. Come riportato da Il Resto del Carlino, poco prima della partenza, l’asta laterale dell’autostart, il veicolo utilizzato per mantenere i cavalli allineati, avrebbe deviato verso destra, oltrepassando le transenne che separavano la pista dal pubblico.

Secondo le ricostruzioni, uno dei cavalli si sarebbe imbizzarrito, provocando lo spostamento del mezzo. L’asta ha quindi raggiunto Marchioni con estrema violenza, facendolo cadere a terra e provocandogli numerose fratture. Sull’accaduto erano intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i primi accertamenti.

Colpito da un’asta durante una corsa all’ippodromo: Marco è morto dopo undici mesi di agonia

Dopo il grave impatto, Marchioni è stato sottoposto a un lungo percorso di cure in diverse strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna. Inizialmente ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, era stato successivamente trasferito al Santa Viola e poi alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. In precedenza aveva seguito anche un percorso riabilitativo presso una struttura dell’Azienda Usl di Bologna, dove le sue condizioni avevano mostrato un miglioramento, prima di un nuovo ricovero.

Dopo circa 11 mesi dall’incidente, però, il 69enne è morto. Marchioni era conosciuto soprattutto nella Bolognina e a Corticella e per anni aveva gestito il Bar Ulisse di via Corticella. Dopo la morte dell’uomo, la Procura dovrà valutare l’eventuale evoluzione del fascicolo in omicidio colposo, verificando la dinamica dell’incidente e possibili responsabilità.