Nel primavera del 2026 Marat Kabaev, padre dell’ex ginnasta olimpionica Alina Kabaeva, ha concluso un’operazione societaria che ha attirato l’attenzione degli osservatori economici russi: l’acquisto del 25% di Taimyr Invest. La società fornisce servizi di logistica per il colossale progetto artico Vostok Oil promosso da Rosneft. L’operazione è avvenuta in un periodo delicato per l’azienda, poco dopo un provvedimento fiscale che aveva imposto una forte penalità.

Acquisizione del 25% da parte di Marat Kabaev

Il nuovo socio ha sottoscritto l’accordo dopo aver discusso la decisione con Nikolai Patrushev ex capo del Servizio di Sicurezza Federale e stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin. Kabaev ha dichiarato che l’investimento nasce dal desiderio di contribuire alla costruzione di un’impresa solida e socialmente responsabile.

Sebbene la relazione tra Alina Kabaeva e Putin non sia mai stata confermata pubblicamente, le informazioni disponibili collegano comunque la famiglia Kabaev a esponenti di alto rango del potere russo.

Contesto familiare e legami politici

Alina Kabaeva è stata più volte descritta dai media come possibile compagna di Putin e madre dei suoi figli più piccoli, elemento che rende la recente operazione di suo padre particolarmente sensibile dal punto di vista politico.

Il coinvolgimento diretto di una figura strettamente legata al presidente in un progetto strategico come Vostok Oil potrebbe suggerire un interesse consolidato delle élite di Stato nel garantire il controllo e la redditività dell’iniziativa.

Taimyr Invest e le questioni fiscali: da 2024 a oggi

Nel 2024 la società è stata al centro di una significativa disputa tributaria. I documenti giudiziari hanno evidenziato l’uso di società di comodo per eludere il pagamento di imposte, portando le autorità fiscali a imporre un conguaglio di oltre 3 miliardi di rubli (circa 35,4 milioni di dollari) e una sanzione di 800 milioni di rubli (circa 9,4 milioni di dollari). Sono stati condotti due accertamenti prima dell’emissione delle sanzioni.

Multa e regolarizzazione

Dopo la ratifica delle pretese fiscali, Marat Kabaev è diventato uno dei nuovi proprietari della compagnia, inserendosi così in una fase di ristrutturazione finanziaria. La sua partecipazione è stata presentata come un gesto di stabilizzazione e di volontà di sostenere i partner aziendali nella gestione della crisi tributaria.

Ruolo di Taimyr Invest nel progetto Vostok Oil e le cifre del business

Il 2024 ha segnato un balzo notevole per Taimyr Invest il fatturato è passato da 13,2 miliardi di rubli a 55,3 miliardi di rubli mentre l’utile netto ha raggiunto 1,6 miliardi di rubli. Il principale cliente della società è Sinara Stroykomplekt azienda collegata al magnate Dmitry Pumpyansky e riconosciuta come importante appaltatore per Vostok Oil. I contratti stipulati tra e hanno totalizzato quasi 900 miliardi di rubli (circa 10,6 miliardi di dollari), rendendola il più grande fornitore privato del progetto.

Il progetto Vostok Oil, avviato da Rosneft all’inizio di settembre, prevede l’estrazione di oltre 6,5 miliardi di tonnellate di petrolio e 10 trilioni di metri cubi di gas nel territorio artico. Per supportare l’operatività, è stato costruito un oleodotto di 790 kilometri e il terminale marittimo Bukhta Sever da cui è stata spedita la prima partita di greggio. Il capo della compagnia, Igor Sechin, ha stimato nel 2023 che il capitale necessario per completare Vostok Oil ammonta a 12 trilioni di rubli (circa 141,6 miliardi di dollari).

Il suo ingresso nella compagine societaria potrebbe garantire una maggiore vicinanza alle decisioni politiche, ma al contempo pone l’attenzione su come la gestione dei rischi fiscali e operativi influenzerà il futuro del progetto Vostok Oil.