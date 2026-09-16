Il prezzo del carburante continua a salire complice anche la risalita del prezzo al barile del petrolio, il Brent, valore europeo è ormai costantemente al di sopra dei cento dollari al barile, la soglia critica che naturalmente si ripercuote sui cittadini e nel mezzo vi è tutta la filiera che fa s...

Il prezzo del carburante continua a salire complice anche la risalita del prezzo al barile del petrolio, il Brent, valore europeo è ormai costantemente al di sopra dei cento dollari al barile, la soglia critica che naturalmente si ripercuote sui cittadini e nel mezzo vi è tutta la filiera che fa salire il prezzo alla pompa.

Carburanti con prezzi in costante ascesa

I carburanti stanno diventando il problema principale degli italiani perchè con la salita del prezzo del petrolio sia il valore europeo che quello americano il prezzo alla pompa cresce vistosamente.

Come ormai è risaputo il prezzo alla pompa ci mette pochissimo a salire ma un’eternità a scendere ed è proprio il caso che si sta registrando nell’ultimo periodo, la salita dei prezzi è stata vertiginosa nelle ultime due settimane.

La verde è ormai intorno ai 2 euro e 10 dai distributori locali e il diesel nonostante lo sconto è sui 2,30 euro al litro valori altissimi che richiedono un intervento del governo.

La proroga dello sconto, in arrivo non è ancora ufficiale

La nuova proroga dello sconto del prezzo del diesel, con l’annullamento delle accise è sul tavolo del Governo che però starebbe pensando di attuare una strategia diversa rispetto al recente passato.

Come riporta Il Sole 24 Ore, Meloni e soci starebbero pensando di prorogare lo sconto per altri 7-10 giorni, sempre e solo sul diesel, ma di abbassare lo sconto a 10-12 centesimi rispetto ai 17 abituali.

La nuova manovra ha tra le ipotesi dei buoni benzina da 150 euro per le fasce di reddito più deboli che quindi possono fronteggiare il caro carburanti. Il primo passo però è chiudere il discorso proroga nel più breve tempo possibile e studiare al fine di mettere in pratica la nuova manovra.

Per la nuova manovra infatti la data ideale è quella del 1° ottobre così da mostrare concretamente come il governo ha intenzione di fronteggiare questo serio problema.