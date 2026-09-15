Borsa di Tokyo in flessione: settori tecnologici e IA in difficoltà

La Borsa di Tokyo ha aperto la giornata con un segno negativo, riflettendo le tensioni globali e le preoccupazioni specifiche del mercato giapponese. L’indice Nikkei ha registrato un calo dello 0,36% attestandosi a 63.262,99 punti, con una perdita di 230 punti rispetto alla chiusura precedente.

Questa flessione è in linea con il trend negativo di Wall Street e con l’aumento dei prezzi del petrolio che ha superato i 105 dollari al barile.

Inoltre, i rendimenti obbligazionari sono in rialzo, un fattore che tende a penalizzare i settori più sensibili al costo del denaro, come quello tecnologico.

Settore tecnologico e IA in difficoltà

Il settore tecnologico, che include colossi dell’elettronica, semiconduttori e società legate ai servizi digitali, è tra i più colpiti. Anche il comparto dell’intelligenza artificiale (IA) che negli ultimi mesi aveva trainato i listini globali, mostra segni di debolezza.

Gli investitori sono preoccupati per un possibile surriscaldamento del mercato, con il rischio di una bolla speculativa.

Il rialzo del petrolio, legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente aggiunge ulteriore pressione. Un aumento dei costi energetici può infatti impattare negativamente sui margini aziendali e sull’inflazione, elementi che gli investitori monitorano con attenzione.

Yen stabile in attesa della Bank of Japan

Sul fronte valutario, lo yen è stabile nei confronti del dollaro a 154,40 e dell’euro a 178,30. Gli operatori sono in attesa della decisione della Bank of Japan (BoJ) prevista per venerdì. Le scelte di politica monetaria della BoJ, in particolare sui tassi di interesse, possono avere un impatto significativo sia sul valore dello yen sia sulle condizioni di finanziamento per le imprese giapponesi.

In questo contesto, il mercato di Tokyo si muove in sintonia con il clima di prudenza che caratterizza i mercati azionari internazionali. La combinazione di ribassi statunitensi, petrolio in ascesa e timori sull’IA crea un ambiente complesso per gli investitori.