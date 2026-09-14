Gas naturale in Europa: perché le quotazioni salgono e cosa aspettarsi

Gas naturale in Europa: perché le quotazioni salgono e cosa aspettarsi

Il mercato del gas naturale in Europa è in fermento, con le quotazioni che raggiungono livelli record. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno giocando un ruolo cruciale in questo scenario, influenzando non solo i prezzi del gas ma anche le prospettive economiche del Vecchio Continente.

Il Title Transfer Facility (Ttf) di Amsterdam, principale hub di scambio del gas naturale in Europa, ha registrato un aumento significativo delle quotazioni.

Questo indice, che orienta il costo del gas per operatori e utility europee, è salito del 4,2% raggiungendo i 82,84 euro al megawattora. Si tratta dei massimi registrati dalla fine del 2022.

Il ruolo dei future sul gas

I future sul gas sono contratti finanziari che anticipano le attese del mercato su disponibilità, domanda e rischi geopolitici.

Quando il prezzo dei future sul Ttf sale in modo significativo, come in apertura del 7 settembre 2026 ciò può segnalare maggiore nervosismo tra gli operatori e aspettative di costi energetici più elevati.

Questo fenomeno può avere ripercussioni sui bilanci delle imprese energivore e, con un certo ritardo, sulle bollette di famiglie e aziende.

Il Title Transfer Facility è il punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, e molte forniture e contratti all’ingrosso fanno capo proprio a questo indice.

L’impatto delle tensioni geopolitiche

Le tensioni in Medio Oriente, in particolare gli attacchi degli Houthi nello Yemen e le minacce alle infrastrutture energetiche in Arabia Saudita, stanno alimentando il rally del greggio. Il Brent ha raggiunto quota 100 dollari al barile mentre il Wti scambia a 93 dollari.

Ad aggravare la situazione, gli attacchi degli Houthi hanno preso di mira anche infrastrutture energetiche nel sud dell’Arabia Saudita. Questo scenario ha riacceso i timori di uno shock inflazionistico, con le banche centrali, come la Bce e la Fed che monitorano con grande attenzione l’evolversi della situazione.

Le ripercussioni sui mercati finanziari

Le Borse europee hanno chiuso deboli una seduta volatile, con il Ftse Mib di Milano che ha registrato un calo dello 0,1%. Anche il Dax di Francoforte e l’Ibex di Madrid hanno chiuso in territorio negativo.

In contrasto, il Cac di Parigi e l’Aex di Amsterdam hanno mostrato una certa resistenza, chiudendo rispettivamente a +0,14% e +0,06%. A Wall Street, gli indici hanno viaggiato in calo, con il rally del greggio e le tensioni commerciali tra Canada e Stati Uniti che hanno pesato sul mercato.

La Fed terrà una riunione di politica monetaria la prossima settimana, con gli operatori di mercato che stimano una probabilità del 60% che la Banca centrale aumenti i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale.

In questo contesto, il prezzo del gas europeo ad Amsterdam si è avvicinato ai 76 euro al MWh riflettendo le crescenti preoccupazioni per la stabilità energetica globale.