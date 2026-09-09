Gasolio a 3 euro al litro: le conseguenze per trasporti e consumatori

I prezzi del gasolio stanno raggiungendo livelli record, con conseguenze significative per il settore dei trasporti e per i consumatori

Il settore dei trasporti sta affrontando una crisi senza precedenti a causa del caro carburanti. I continui rincari stanno mettendo a dura prova le aziende di logistica e, Il gasolio è ormai vicino alla soglia dei 3 euro al litro un livello mai raggiunto prima.

Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia ha lanciato un allarme sulle conseguenze di questa situazione.

Secondo Marsiglia, se i prezzi continueranno a salire, entro un mese un pieno di carburante potrebbe costare tra il 28% e il 32% in più con una maggiorazione di circa 30 euro su un rifornimento base per un’auto.

L’impatto sul settore dei trasporti

La situazione è particolarmente critica per il settore dei trasporti.

Da circa due mesi, si registra un calo del 36% nell’erogazione di diesel per mezzi pesanti. Questo ha portato le aziende di trasporto a rivedere le proprie politiche logistiche. Le conseguenze si stanno già facendo sentire: la filiera inizia a essere intaccata e si iniziano a vedere meno prodotti sugli scaffali.

Un esempio concreto è quello dei camion che da novembre 2025 hanno un surplus mensile di circa 1.100 euro.

Questo significa che le aziende di trasporto devono affrontare costi aggiuntivi sempre più elevati, che inevitabilmente si ripercuotono sui prezzi finali dei prodotti.

Le prospettive future

La situazione non sembra destinata a migliorare. Secondo Marsiglia, siamo vicini alla soglia dei 3 euro al litro per il gasolio. Attualmente, i prezzi sul mercato italiano hanno già superato i 2,50 euro al litro un livello che rende insostenibili le operazioni di trasporto.

Le conseguenze di questa crisi non si limitano al settore dei trasporti. Anche i consumatori stanno iniziando a sentire gli effetti dei rincari. Con i prezzi del carburante in continua ascesa, le spese per la mobilità stanno aumentando, con un impatto significativo sul potere d’acquisto delle famiglie.

È fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione e trovare soluzioni per mitigare gli effetti negativi di questa crisi.