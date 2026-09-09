Perché il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce è diverso da una fiera tradizionale: la formula matching + inspiring + sharing

Perché il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce è diverso da una fier...

Perché il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce è diverso da una fier...

Il 21 e 22 ottobre 2026 torna sul Lago di Garda il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce: un format B2B costruito sulla formula matching, inspiring e sharing, che integra incontri mirati, aggiornamento professionale e networking. Luogo, data. Il 21 e 22 ottobre 2026, al Centro Congres...

Il 21 e 22 ottobre 2026 torna sul Lago di Garda il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce: un format B2B costruito sulla formula matching, inspiring e sharing, che integra incontri mirati, aggiornamento professionale e networking.

Luogo, data. Il 21 e 22 ottobre 2026, al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda di Pacengo di Lazise (VR), torna il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce, giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

Dedicato a Direttori e Responsabili del Marketing Digitale e alle figure aziendali coinvolte nella ricerca e nella valutazione di nuovi fornitori, servizi e soluzioni, il #GEDSummit26 nasce con un’impostazione diversa rispetto a quella di una fiera o di un convegno tradizionale.

Il format non si limita infatti a riunire nello stesso luogo aziende e operatori del settore, ma organizza l’esperienza attorno a tre componenti complementari: matching, inspiring e sharing. Business matching, contenuti di approfondimento e networking diventano così parti di un unico percorso, costruito per valorizzare il tempo dei partecipanti e favorire confronti realmente utili.

Matching: gli incontri vengono costruiti prima dell’evento

La prima differenza riguarda il modo in cui domanda e offerta entrano in contatto. Al centro del Global Summit Digital Marketing & Ecommerce ci sono gli incontri one2one da 30 minuti tra le aziende visitatrici “end user” e gli espositori, pianificati preventivamente attraverso un sistema proprietario di matchmaking.

Gli appuntamenti non vengono quindi affidati alla casualità o alla possibilità di incontrare il giusto interlocutore durante il passaggio tra uno stand e l’altro. Ogni agenda viene costruita sulla base delle esigenze e delle richieste espresse dai partecipanti, così da mettere in relazione aziende che stanno cercando determinate competenze con fornitori in grado di offrire soluzioni coerenti.

Il sistema pianifica esclusivamente incontri richiesti, evitando appuntamenti inseriti con il solo obiettivo di riempire gli spazi disponibili. La priorità viene data alle richieste reciproche tra visitatore ed espositore, seguite da quelle formulate dai visitatori e, successivamente, da quelle provenienti dagli espositori.

Il risultato è un confronto che parte già da una base di interesse concreto e che permette ai partecipanti di concentrare il proprio tempo sugli interlocutori più pertinenti.

Inspiring: dal business matching all’aggiornamento professionale

Il #GEDSummit26 non si esaurisce però negli appuntamenti commerciali. La componente inspiring affianca agli incontri one2one un programma di conferenze, workshop e una tavola rotonda conclusiva, pensati per approfondire le trasformazioni che stanno interessando il digital marketing e l’e-commerce.

Esperti e protagonisti del settore condividono tendenze, case history ed esperienze operative su alcuni dei temi oggi più rilevanti per le strategie aziendali: dall’AI Marketing e Generative AI alla personalizzazione della Customer Journey, dal CRM e dalla Marketing Automation alla Conversational AI, fino alla gestione dei dati, all’evoluzione delle piattaforme e-commerce, alla performance, all’omnicanalità e ai nuovi modelli di relazione con il cliente.

L’obiettivo è affiancare alla ricerca di nuove soluzioni anche una dimensione di aggiornamento e visione. I momenti in aula permettono infatti di leggere i cambiamenti del mercato, mentre gli incontri individuali offrono la possibilità di confrontarsi con operatori in grado di tradurre queste evoluzioni in progetti e strumenti concreti.

Sharing: il networking diventa parte del format

La terza componente è lo sharing, che amplia il confronto oltre gli appuntamenti programmati e le sessioni in aula. Pranzi, aperitivi e momenti informali organizzati durante le due giornate favoriscono il networking tra professionisti e permettono di approfondire relazioni avviate durante gli incontri one2one, scambiare esperienze e conoscere altre realtà presenti all’evento.

La cornice del Lago di Garda contribuisce a creare un contesto nel quale business e relazione professionale possono convivere con maggiore naturalezza, rendendo il networking non un’attività accessoria, ma una parte integrante dell’esperienza.

Un’esperienza costruita ad hoc per ogni partecipante

A distinguere ulteriormente il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce è la possibilità di organizzare la propria presenza in modo flessibile, prendendo parte a una sola giornata o a entrambe, anche solo parzialmente, e alternando appuntamenti one2one, conferenze, workshop e momenti di networking in funzione delle proprie priorità.

L’accesso in qualità di visitatori è riservato alle aziende end user ed è gratuito per direttori e manager. Ogni richiesta di accesso viene valutata e validata dalla Segreteria Organizzativa, così da mantenere elevata la pertinenza degli incontri e preservare la natura B2B dell’evento. Per richiedere l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo di pre-registrazione disponibile sul sito ufficiale gedsummit.it.

Organizzato da Concordia Professional Oriented Events, il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce trova proprio nell’integrazione tra matching, inspiring e sharing il tratto che lo distingue: non semplicemente uno spazio espositivo o un calendario di interventi, ma un format che combina appuntamenti programmati, contenuti e relazioni in un’esperienza pensata per valorizzare il tempo e le esigenze dei partecipanti.