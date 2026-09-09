La squadra di Contents si rafforza e vola verso nuovi mercati

Milano — lunedì 7 settembre 2026 – Contents, la MarTech platform europea pioniera nell’orchestrazione di agenti AI, conoscenza aziendale e workflow di approvazione per i brand globali, annuncia due nomine nel management team: Danilo Manfredi entrato negli ultimi mesi come General Manager, a diretto supporto del CEO e Gaia Lorenzato Rovera che assume il ruolo di Head of Sales.

Questo rafforzamento del management arriva in una fase in cui l’AI enterprise sta passando dalla sperimentazione all’esecuzione. Il collo di bottiglia si sposta dalla tecnologia alla capacità di portarla dentro organizzazioni complesse, su più mercati e con cicli di vendita enterprise. Contents rafforza così, il proprio presidio commerciale e operativo per consolidare la leadership europea, sviluppare la presenza già avviata nel GCC e preparare l’ingresso sul mercato statunitense.

Danilo Manfredi — General Manager

Manfredi arriva da Satispay, dove come Director of Business Development ha guidato la funzione commerciale su oltre 100 persone tra Italia, Francia e Lussemburgo e ha lanciato la business unit Welfare. In precedenza è stato tra gli autori della crescita esponenziale di FlixBus: come Head of Business Development ha costruito in primis lo sviluppo italiano fino a circa 200 milioni di euro di ricavi, ha seguito sette acquisizioni in tre anni e ha partecipato all’apertura dei mercati di Spagna, Portogallo, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti.

Prima di questa significativa esperienza di scale-up, aveva iniziato il proprio percorso in Procter & Gamble, la corporate per eccellenza. La crescita professionale di Danilo è passata negli anni anche da un percorso di studi con un Executive MBA in SDA Bocconi, dove ha svolto per diversi anni anche l’attività di mentor.

Manfredi affiancherà il CEO nella guida operativa dell’azienda con deleghe allo sviluppo del business, strategia di crescita, partnership ed espansione geografica, oltre al coordinamento delle funzioni operations.

Gaia Lorenzato Rovera — Head of Sales

Con quattordici anni di esperienza tra vendite e sviluppo internazionale, ha lavorato sui mercati italiano, francese e spagnolo. Arriva da iubenda, dove è stata Country Manager Italia e poi Principal Account Executive per la Francia. In precedenza è stata General Manager di Wash Out France per il gruppo Telepass, con la responsabilità del lancio dell’azienda sul mercato francese, Key Account Manager Italia in Lengow e in IDKIDS è stata Country Manager Italia e Spagna per la unit Consobaby. È stata inserita da Fortune Italia tra le “50 Most Powerful Women 2025” e da Forbes Italia tra le “100 donne di successo 2025”, e ha ricevuto il premio “Most Transformational International Growth Leader 2026” di Acquisition International. Italiana e francese madrelingua, parla inglese e spagnolo.

Gaia Lorenzato guida la strategia commerciale globale di Contents: struttura vendite internazionale, crescita del portafoglio enterprise, apertura di nuovi mercati.

“L’AI in azienda sta entrando nella fase in cui il valore non si misura più sulla qualità del modello, ma sulla capacità di far arrivare l’intelligenza artificiale dentro i processi, con le regole e le approvazioni che le grandi organizzazioni richiedono. È il terreno su cui abbiamo costruito la nostra tecnologia, ed è anche il più difficile da presidiare dal punto di vista commerciale. Danilo e Gaia hanno già affrontato questa complessità in aziende internazionali: è l’esperienza che serve alla fase che stiamo aprendo”, ha dichiarato Massimiliano Squillace, CEO e Founder di Contents.

“La sfida di Contents nei prossimi mesi sarà in primis sul piano organizzativo: definire processi e sistemi di gestione della performance, allineare le funzioni commerciali con prodotto e marketing, riuscire a gestire grandi numeri senza perdere qualità nell’esecuzione. Questa è una fase molto cruciale per tutte le scale-up di successo, l’obiettivo è riuscire a cambiare scala senza perdere il vantaggio, la velocità e le competenze che hanno determinato il successo dell’azienda nei suoi primi anni”, ha commentato Danilo Manfredi, General Manager di Contents.

“I clienti enterprise vanno verso una veloce iper personalizzazione nella produzione dei contenuti, hanno sempre più bisogno di soluzioni che funzionino su più mercati e in più lingue, che li aiuti nella gestione di una complessità crescente. Il mio obiettivo è costruire una struttura vendite in grado di seguirli con lo stesso standard in Europa, nel Golfo e nei nuovi mercati, partendo dal consolidamento del portafoglio già acquisito”, ha aggiunto Gaia Lorenzato Rovera, Head of Sales Global di Contents.

Contents è una martech platform europea per le grandi aziende. Orchestra agenti AI, conoscenza aziendale e workflow di approvazione per trasformare il patrimonio informativo dell’impresa in risultati di business governati e su larga scala, dal lancio di prodotto su più mercati alla documentazione regolamentare. Model- agnostic per design, opera in oltre 25 lingue, inclusi 15 dialetti arabi, con il 100% di retention sui clienti enterprise. È inserita nella classifica Deloitte Technology Fast 500 EMEA. Fondata nel 2021 da Massimiliano Squillace, ha raccolto 25 milioni di dollari da Thomson Reuters Ventures, Alkemia Capital, SparkLabs e Qatar Development Bank. Sede a Milano, Madrid e Parigi e hub operativo per il Medio Oriente a Doha, con l’ingresso su nuovi mercati già in roadmap.

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