Incidente a Venezia: dispersa la moglie di Sean Michieli dopo scontro tra barche

La laguna di Venezia è stata teatro di una tragedia che ha coinvolto una giovane coppia di sposi. Sean Michieli, 25enne pescatore di Burano, ha perso la vita a seguito di un incidente nautico avvenuto nel canale che collega l’isola di Tessera all’aeroporto Marco Polo. La moglie, Gabriella Querino, 26enne di origini brasiliane, risulta dispersa nelle acque della laguna.

L’incidente e le prime ricostruzioni

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di sabato. Sean e Gabriella erano usciti di casa prima dell’alba per raccogliere vermi da utilizzare come esche per la pesca della settimana successiva. Durante il tragitto, il loro barchino si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera, un’area priva di illuminazione e telecamere.

Il tassista, ascoltato dai carabinieri, ha dichiarato di non aver visto nulla prima dell’impatto. Le prime ricostruzioni indicano che uno dei due mezzi procedeva a velocità elevata. Sean è stato recuperato gravemente ferito e trasportato all’ospedale Sant’Angelo di Mestre, dove è deceduto nella serata di domenica. La moglie, invece, non è stata più trovata.

Le ricerche della donna dispersa

Le ricerche di Gabriella Querino sono state intensificate grazie alle testimonianze di conoscenti che hanno confermato la sua presenza a bordo del barchino. I vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero e sommozzatori, hanno scandagliato l’area dell’incidente senza successo. La borsa della donna, con documenti ed effetti personali, è stata ritrovata nei pressi dell’imbarcazione, confermando la sua presenza al momento dello scontro.

Una tragedia che si ripete

La famiglia Michieli non è nuova a tragedie nelle acque della laguna. Dieci anni fa, il 26 ottobre 2007, lo zio di Sean, Endrius Michieli, perse la vita in un incidente nautico alle Fondamente Nuove. Il giovane, 19enne, si scontrò con una bettolina che trasportava carburante. Il suo corpo fu recuperato dai vigili del fuoco dopo un violento nubifragio.

Sean e Gabriella si erano sposati solo tre mesi fa, il 12 giugno. Lei, appassionata di mare, aveva imparato da lui a guidare il barchino e a raccogliere le esche. La coppia era descritta da amici e familiari come inseparabile, legata da una profonda passione per il mare e la pesca.

Sull’incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità. La Procura di Venezia sta esaminando le testimonianze e gli elementi raccolti sul luogo dell’incidente.