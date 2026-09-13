Incidente nautico a Venezia: giovane pescatore perde la vita, moglie ancora scomparsa

Una tragedia si è consumata nelle acque della Laguna di Venezia, dove un giovane pescatore di Burano ha perso la vita in un incidente nautico. Sean Michieli, 25enne, è deceduto dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici per un grave trauma cranico. Sua moglie, Gabriela Querino, di origini brasiliane, risulta ancora dispersa.

L’incidente è avvenuto alle 5:30 del mattino nel Canale di Tessera, dove il barchino su cui viaggiavano i due si è scontrato con un taxi acqueo. Le ricerche della donna, che si trovava a bordo del mezzo con il marito, sono ancora in corso.

L’incidente e le prime indagini

Secondo quanto ricostruito, il barchino di Sean Michieli si è scontrato con un taxi acqueo all’altezza dell’isola di Tessera.

Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Angelo di Mestre, dove è stato dichiarato il decesso dopo un giorno di agonia. La commissione medica ha completato l’iter di accertamento della morte cerebrale dopo le 21 di ieri sera.

Le ricerche della moglie, Gabriela Querino, sono state sospese con il tramonto di ieri, ma riprenderanno oggi con l’ausilio di sommozzatori, elicotteri e moto d’acqua.

Le acque limacciose della Laguna e le maree rendono le operazioni particolarmente complesse.

La versione del tassista

Il conducente del taxi acqueo ha dichiarato di non aver visto l’altra barca al buio e di non sapere quante persone ci fossero a bordo. Non ci sono telecamere né altri testimoni nella zona dello scontro, rendendo difficile attribuire colpe e responsabilità. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico.

Una tragedia familiare

Per la famiglia Michieli, questa tragedia rappresenta una dolorosa ripetizione del passato. Diciannove anni fa, lo zio di Sean, Endrius, perse la vita in uno scontro navale presso le Fondamenta Nove. La famiglia, nota comunità di pescatori, aveva già subito una simile perdita.

Sean e Gabriela si erano sposati solo tre mesi fa a Ca’ Farsetti a Venezia, condividendo sui social la gioia per l’inizio della loro vita insieme. La donna, contagiata dal marito con la passione per il mestiere di pescatore, era quasi inseparabile da lui in barca.

Le ricerche della 26enne di origini brasiliane continuano, mentre la famiglia Michieli affronta un altro lutto nelle stesse acque su cui da generazioni si guadagnano da vivere.