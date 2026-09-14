Chiara Ferragni incinta? Gli indizi che alimentano il gossip

Chiara Ferragni e José Hernandez sono al centro del gossip per una possibile gravidanza. Ecco tutti gli indizi che stanno facendo parlare.

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Dopo un periodo difficile segnato dal Pandoro gate e dal divorzio da Fedez, la 39enne sembra aver ritrovato la serenità al fianco del nuovo compagno, José Hernandez. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono emerse indiscrezioni riguardanti una possibile gravidanza che stanno alimentando il gossip.

Gli indizi che fanno parlare

Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha elencato tre indizi che potrebbero suggerire una dolce attesa per Chiara Ferragni. Il primo riguarda un importante evento in barca a cui l’influencer avrebbe dovuto partecipare la prossima settimana, ma che ha disdetto all’ultimo minuto con una giustificazione generica: motivi personali.

Il secondo indizio riguarda il suo stile di abbigliamento. Negli ultimi giorni, Ferragni ha optato per capi più morbidi e ampi una scelta insolita per lei che solitamente predilige look più aderenti. Questo cambiamento ha fatto ipotizzare che possa voler nascondere le forme.

Infine, il terzo indizio riguarda la sua dieta.

Nelle ultime uscite serali, sembra che l’alcol sia completamente scomparso dai suoi momenti di convivialità. Anche se non ne abusava, questa rinuncia potrebbe essere un segnale di un cambiamento nello stile di vita.

La vita privata di Chiara Ferragni

Dopo un periodo buio, Chiara Ferragni ha ritrovato la felicità grazie alla sua relazione con José Hernandez. La coppia, lontana dai riflettori, sembra procedere a gonfie vele. La sorella di Chiara, Valentina, ha recentemente rivelato che, durante i momenti più difficili, la famiglia non lasciava mai sola l’influencer per paura che potesse compiere gesti estremi.

Oggi, Ferragni ha ripreso a lavorare sui social, anche se con un ritmo diverso rispetto al passato. La sua storia con Hernandez è vista come un nuovo inizio, lontano dalle luci della ribalta e più orientata verso una vita più tranquilla e riservata.

Il gossip e le conferme

Al momento, non ci sono né conferme né smentite ufficiali riguardo alla possibile gravidanza. Tuttavia, il gossip continua a circolare, alimentato anche dalle scelte di stile e dalle rinunce improvvise di Ferragni. La certezza, per ora, è che la relazione con Hernandez sta procedendo bene e che la coppia sembra intenzionata a fare sul serio.

Intanto, l’ex marito Fedez ha recentemente annunciato la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger. Una notizia che ha ulteriormente acceso i riflettori sulla vita privata di Chiara Ferragni, rendendo ancora più intrigante ogni suo movimento.