Valentina Ferragni racconta il Pandoro Gate e critica The Ferragnez: le rivelazioni shock

Valentina Ferragni ha rotto il silenzio sugli anni difficili vissuti da Chiara Ferragni, svelando dettagli inediti del Pandoro Gate e criticando la rappresentazione della sua famiglia in The Ferragnez

Valentina Ferragni ha deciso di rompere il silenzio su uno dei periodi più bui vissuti dalla sorella Chiara Ferragni. Durante un’intervista al podcast One More Time di Luca Casadei, ha raccontato i dettagli inediti del Pandoro Gate e le ragioni del suo distacco dalla docuserie The Ferragnez.

La famiglia Ferragni è stata un pilastro fondamentale per Chiara durante la crisi, con Valentina, la sorella Francesca e i genitori Marina Di Guardo e Marco Ferragni che hanno supportato l’imprenditrice digitale in ogni momento.

Valentina ha descritto un periodo di isolamento e sofferenza, in cui Chiara non voleva uscire di casa e aveva difficoltà anche nelle attività più semplici della vita quotidiana.

Il supporto incondizionato della famiglia durante il Pandoro Gate

Valentina ha ricordato le giornate passate sul divano e i pasti forzati pur di non lasciare Chiara a digiuno.

La presenza costante della famiglia era motivata da una forte apprensione: «Quando è iniziato tutto quel Pandoro gate… è stato veramente un momento in cui noi sorelle, nostra mamma e nostro papà siamo andati in soccorso di nostra sorella Chiara che non voleva uscire di casa, non voleva mangiare, eravamo sempre con lei, non la lasciavamo da sola, neanche per andare in bagno».

La paura più grande, ha confessato Valentina, era che Chiara potesse fare gesti assurdi a causa del suo stato emotivo. La famiglia ha cercato di supportarla con la presenza, senza forzare discorsi o consigli non richiesti. Valentina ha ricordato di aver mangiato di nuovo pur di fare compagnia a Chiara, che a volte le diceva di non aver mangiato per giorni.

Le critiche a The Ferragnez e la decisione di non partecipare

Valentina ha anche parlato delle tensioni nate durante la realizzazione del docu-reality di famiglia, spiegando le ragioni del suo distacco dalle telecamere di Prime Video. La serie tv è stata voluta principalmente da Fedez e Chiara, ma Valentina ha deciso di non partecipare alle stagioni successive alla prima a causa della rappresentazione superficiale e distorta della sua famiglia.

«La serie tv è stata fatta e voluta soprattutto da Federico e poi anche da Chiara», ha affermato Valentina. «Il modo in cui si trattavano le persone con assoluta superficialità e non si voleva conoscere niente, si voleva solo vedere le differenze delle famiglie, come se una fosse una famiglia normale e l’altra no».

Valentina ha espresso particolare fastidio per la narrazione che dipingeva lei e la madre come presenze ingombranti: «In una puntata in cui noi eravamo a casa di Chiara e Federico a registrare, sentire dire: ‘Loro sono sempre in mezzo, non ci lasciano mai da soli, sono sempre con noi come delle sanguisughe’… Quando noi quel giorno eravamo state chiamate da Amazon perché dovevamo essere lì per registrare! Non c’era modo di poter ribattere».

La conferma della rottura con Matteo Napoletano

Valentina ha parlato anche della propria vita privata, confermando la rottura con Matteo Napoletano. A pesare sono state visioni del futuro non più allineate: «Non è sbagliato lasciare andare qualcuno se la tua idea di vita è un’altra. Mi è stato detto: Ma prova ad aspettare magari, ma io non riesco ad aspettare una persona che non so se ci sarà».

Oggi, anche grazie alla passione per la pole dance, Valentina ha cambiato prospettiva sul proprio corpo e sulla propria autonomia personale e finanziaria. Forte della lezione materna, rivendica con orgoglio la propria indipendenza: «Non smettete mai di lavorare per un uomo. Cercate di essere sempre indipendenti perché l’indipendenza vi dà la libertà».

Le parole di Valentina Ferragni riportano al centro sia il peso vissuto dalla famiglia durante il Pandoro Gate sia i dubbi maturati sull’esperienza di The Ferragnez, tra tensioni private, immagine pubblica e scelte editoriali che hanno segnato quel periodo.