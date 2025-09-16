La nuova canzone di Fedez ha già scatenato il dibattito sui social: una strofa controversa ha puntato i riflettori su Jannik Sinner, tra frecciatine velate e riferimenti che non sono passati inosservati. Tra musica e polemica, il brano diventa così un terreno di confronto acceso, mostrando ancora una volta come Fedez sappia catalizzare l’attenzione con le sue parole.

Tra musica e provocazione: Fedez al centro della scena

Fedez, noto per il suo stile tagliente e provocatorio, nel nuovo messaggio musicale coinvolge anche altri personaggi pubblici come Elly Schlein e Papa Leone XIV, suscitando polemiche che spaziano dalla politica alla religione. La battuta su Sinner rappresenta il culmine di un testo pensato per provocare e stimolare il dibattito, confermando ancora una volta la capacità del rapper di trasformare le sue canzoni in veri strumenti di confronto pubblico.

Fedez attacca Sinner: è bufera sui social

Il rapper milanese Fedez ha acceso un nuovo dibattito sui social con una strofa pubblicata martedì 16 settembre nelle sue storie Instagram, anticipando il prossimo concerto al Forum di Assago. Nel testo, che sembra appartenere a un brano inedito, prende di mira diversi personaggi pubblici, tra cui Jannik Sinner.

La frase incriminata recita che il giovane tennista sarebbe “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, un riferimento alle origini altoatesine del numero 2 del ranking mondiale, nato a San Candido e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca. Nonostante ciò, Sinner ha più volte sottolineato di sentirsi completamente italiano. L’intervento del rapper ha suscitato reazioni contrastanti online, con utenti che hanno condannato il contenuto definendolo offensivo e fuori luogo.