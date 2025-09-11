Attimi di imbarazzo davanti scuola dei figli per Fedez e Giovanni Tronchetti Provera. I due uomini si sono incontrati sotto lo sguardo attento di Chiara Ferragni. Una scena breve ma significativa che ha catturato l’attenzione, alimentando la curiosità sul rapporto tra i tre protagonisti.

Fedez con Giovanni Tronchetti Provera davanti scuola dei figli

Il primo giorno di scuola per i figli di Chiara Ferragni e Fedez a Milano si è trasformato in un momento particolarmente significativo: davanti all’istituto bilingue, non solo la coppia di ex, ma anche Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno di Chiara, e la sua ex moglie Nicole Mollihausen, erano presenti.

Un evento raro, paparazzato dal settimanale OGGI, che ha catturato l’attenzione dei presenti e dei media. Fedez e Tronchetti Provera si sono incrociati in maniera sorprendentemente distesa, scambiandosi qualche parola e una stretta di mano, nonostante in passato non siano mancati attriti tra loro, specialmente per le frecciate social lanciate dal rapper.

Fedez con Giovanni Tronchetti Provera davanti scuola dei figli: la reazione di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale, visibilmente emozionata ma tranquilla, ha approfittato dell’occasione per confermare pubblicamente il suo legame con Tronchetti Provera. Dopo un saluto iniziale a distanza, si è avvicinata al compagno per un gesto affettuoso che molti hanno interpretato come una dichiarazione chiara del loro rapporto.

La presenza di Nicole Mollihausen ha sottolineato la volontà di tutti i protagonisti di mantenere un clima sereno e collaborativo, a beneficio dei bambini. Un quadro che segna un’evoluzione nei rapporti familiari, trasformando un possibile momento di tensione in una scena di normalità.