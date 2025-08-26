Chiara Ferragni, dopo il primo scatto social con fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, è volata in Grecia con staff e alcuni amici, sia per prendere parte ad alcuni shooting fotografici, sia per godersi qualche giorno di vacanza. Ma, quanto costa la suite dell’hotel a 5 stelle dove soggiorna l’influencer?

Chiara Ferragni in vacanza in Grecia con staff e amici

Dopo lo scatto sui social che ha tolto ogni dubbio sulla sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è volata in Grecia, sull’isola di Kos, con staff e amici, sia per motivi lavorativi (shooting fotografici), sia per godersi un pò di relax nel paradiso greco, tra escursione e gite in barca. Ma, quale hotel ha scelto l’imprenditrice? Chiara ha scelto un albergo extra lusso, ovvero il Lango Design Hotel & Spa, un boutique hotel a 5 stelle solo per adulti. Quanto costa la suite? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni, vacanza in Grecia: quanto costa il suo hotel a 5 stelle?

Come visto, Chiara Ferragni si trova sull’isola di Kos, in Grecia, per vacanza e lavoro. Soggiorna al Lango Desing Hotel & Spa, boutique hotel a 5 stelle, con centro benessere e anche ristorante che ha ottenuto un posto nella Guida Michelin. Molte suite, inoltre sono dotate di una piscina privata, come quella scelta dalla Ferragni, ovvero la superior suite: questa camera, con colazione e trattamenti spa, costa circa 1.000 euro a notte. Nell’hotel si trovano anche stanze, come la doppia delux, che partono da 400 euro a notte.