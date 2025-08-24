Sembrava che la storia fosse finita, invece l'influencer e l'imprenditore sembrano più uniti che mai: i dettagli.

A un certo punto sembrava che la loro storia d’amore fosse giunta al capolinea, invece ecco che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono più uniti e innamorati che mai, come testimonia la fotto pubblicata dall’influencer.

Chiara Ferragni, è di nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera?

Era l’estate scorsa quando Chiara Ferragni, reduce prima dal Pandoro-Gate, poi dal divorzio da Fedez, ha conosciuto l’imprenditore milanese Giovanni Tronchetti Provera.

Già in autunno hanno cominciato a circolare voci su una relazione tra i due, tra weekend romantici e la condivisione di momenti con le rispettive famiglie. La scorsa primavera però ecco che qualcosa sembra essersi rotto tanto che l’idillio d’amore sembrava definitivamente finito. E ora, è tornato il sereno? Ecco lo scatto che non lascia spazio a dubbi.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, non ci sono più dubbi: la foto-verità sulla love story

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno ufficialmente insieme, l’amore è tornato e, i due, sembrano più uniti che mai. Nella tarda mattinata di ieri, sabato 23 agosto, Chiara ha infatti pubblicato una foto su Instagram, foto che la ritrae assieme a Tronchetti Provera, in un tenero abbraccio mentre si godono sorridenti il tramonto. A questo punto non ci sono davvero più dubbi sulla loro love story.