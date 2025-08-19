Un concerto carico di emozioni e polemiche

Mercoledì scorso, il rapper Fedez ha acceso il palco del Red Valley Festival a Olbia con una performance che ha mescolato musica e provocazioni. La sua reinterpretazione della hit del 2011, Tutto il Contrario, ha catturato l’attenzione del pubblico, ma non sono mancate le frecciatine rivolte a diversi colleghi del panorama musicale italiano.

Tra i bersagli principali, Elodie, Tony Effe e Achille Lauro, con il primo che ha subito le critiche più pungenti.

Le frecciatine a Elodie

Fedez ha colto l’occasione per commentare la recente polemica riguardante il sold out del concerto di Elodie a San Siro, ottenuto grazie a biglietti venduti a prezzi scontati. Con una battuta tagliente, ha paragonato il successo della cantante a uno spin-off di un noto programma televisivo, insinuando che la sua popolarità non fosse del tutto meritata. “Elodie, a San Siro, in pratica è lo spin off di Chi l’ha visto”, ha dichiarato, scatenando reazioni tra i fan e i critici.

Il confronto con Selvaggia Lucarelli

Non solo Elodie, anche la giornalista Selvaggia Lucarelli è finita nel mirino di Fedez. La Lucarelli ha recentemente riportato che il concerto di Fedez a Villa Bertelli a Forte dei Marmi non ha registrato il tutto esaurito, con molti biglietti rimasti invenduti. In risposta, Fedez ha ironizzato sulla tristezza di Lucarelli, affermando che la sua carriera stesse perdendo slancio. La giornalista ha poi sottolineato come la svendita dei biglietti a 15 euro fosse un tentativo disperato di riempire la platea e recuperare le spese per il cachet del rapper.

La reazione del pubblico e dei colleghi

Le frecciatine di Fedez non sono passate inosservate, ma la maggior parte dei colleghi ha scelto di ignorarle. Lucarelli ha evidenziato come nessuno, a parte forse Tony Effe, abbia risposto ai suoi attacchi, suggerendo che i dissing del rapper siano stati percepiti come infantili e poco rilevanti. La giornalista ha concluso il suo articolo con una battuta pungente, mettendo in evidenza la differenza tra i fan di Elodie, che contano 45.000, e i 2.400 posti disponibili per il concerto di Fedez, insinuando che il rapper avrà difficoltà a riempire i suoi eventi futuri senza sconti o provocazioni.