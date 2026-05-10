È nato il secondo figlio di Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia svela i...

È nato il secondo figlio di Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia svela i...

È un momento di grande felicità per la famiglia di Diletta Leotta e Loris Karius, che hanno accolto la nascita del loro secondo figlio. L’arrivo del piccolo Leonardo segna un nuovo capitolo nella loro vita privata, già arricchita dalla presenza della primogenita Aria.

Una famiglia che cresce: dal matrimonio al secondo figlio per Diletta Leotta e Loris Karius

La relazione tra Leotta e Karius è iniziata nel 2022 e, nel tempo, si è consolidata con tappe importanti: la nascita di Aria nell’agosto 2023 e il matrimonio celebrato in Sicilia nel giugno 2024. Alla fine del 2025 la coppia aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio, condividendo sui social la gioia per l’arrivo di un maschietto.

In quell’occasione la conduttrice aveva scritto: “Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”.

Nel corso dei mesi successivi, la gravidanza è stata raccontata attraverso i social, tra foto, momenti di vita quotidiana e impegni professionali. La stessa Leotta, in una precedente intervista, aveva dichiarato: “Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli.

Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”.

Diletta Leotta e Loris Karius genitori bis: l’annuncio e la foto emozionante

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio 2026, Diletta Leotta ha condiviso con i suoi follower la notizia della nascita del secondogenito, avuto insieme al marito Loris Karius. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una serie di immagini scattate in ospedale, in cui appare insieme al neonato, al compagno e alla primogenita Aria, nata nel 2023. Il nome scelto per il bambino, fino a quel momento mantenuto riservato, è stato svelato direttamente nel post: “Leonardo”. L’arrivo del bambino, inoltre, è avvenuto a ridosso della Festa della mamma, rendendo l’evento ancora più significativo per la famiglia.

Il post ha raccolto rapidamente migliaia di interazioni e numerosi messaggi di auguri da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Una scelta di condivisione che ha coinvolto anche il pubblico, con grande partecipazione e messaggi di affetto. Tra i nomi che hanno commentato la nascita del piccolo Leonardo figurano personalità come Antonella Clerici, Elisabetta Gregoraci, Paola Perego, Lorella Cuccarini, Valentina Ferragni e Cristina Marino.