Poche settimane fa, la conduttrice Diletta Leotta aveva annunciato di aspettare il secondo figlio insieme al marito Loris Karius. Con un dolce video condiviso sui social, la coppia aveva mostrato tutta la gioia della seconda gravidanza e l’entusiasmo della loro figlia, Aria, pronta a diventare sorella maggiore. Oggi, è stato finalmente svelato anche il sesso.

Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza con un video sui social

Nel post, Leotta e Karius avevano condiviso uno scatto in cui la loro prima figlia Aria accarezzava con tenerezza il pancino della mamma, accompagnato dalle parole che tradivano l’emozione dei due genitori:

“Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta per diventare sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”.

Seconda gravidanza per Diletta Leotta: l’annuncio ufficiale svela il sesso

A poco più di un mese dall’annuncio della seconda gravidanza, un nuovo video pubblicato questa sera, martedì 27 gennaio, ha rivelato che il secondo figlio di Diletta Leotta e Loris Karius sarà un maschio, andando così a completare la famiglia dopo la nascita della loro prima figlia femmina. La gioia di diventare genitori di un maschietto si unisce alla felicità della piccola Aria, pronta ad accogliere il fratellino.