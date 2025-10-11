Diletta Leotta volto simbolo di Dazn e una delle showgirl italiane più apprezzata ha deciso di affrontare dopo diversi anni dall’accaduto un triste fatto della sua vita e lo ha fatto tramite le pagine della rivista Vanity Fair poi riportata dalla Gazzetta dello Sport scopriamo quindi cosa ha dichiarato la 34enne modella, giornalista e influencer.

Diletta Leotta e la diffusione delle foto intime online

Diletta Leotta ripercorre il caso del 2016 che l’ha vista protagonista, un furto di foto intime diffuse dal suo cloud online che l’ha resa “privata della propria libertà”, la donna racconta come ha vissuto quei momenti difficili.

Si è sentita paralizzata, incapace di poter controbattere a quanto stava accadendo ma è poi riuscita a trovare la forza per denunciare alla polizia postale, potendo riprendere il controllo della propria vita.

Dopo 9 anni, fiducia ritrovata e ambassador Meta

Dopo nove anni da questo spiacevolissimo episodio Diletta Leotta ha preso a cuore la difesa della privacy online diventando Ambassador di Meta e trattando l’argomento in una chiave comprensibile per i giovani.

“I ragazzi e le ragazze non devono vergognarsi ma denunciare” – questa la frase simbolo del suo impegno, il messaggio che deve passare è che non è mai colpa della vittima e che stare in silenzio fa vincere chi ha commesso il furto di dati.