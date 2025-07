Solo pochi giorni fa hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio, celebrato sull’isola di Vulcano, in Sicilia, nel 2024. E, proprio in queste ore, Diletta Leotta ha deciso di fare una sorpresa al marito Loris Karius raggiungendolo in ritiro in Germania. Qui il portiere si trova infatti con il suo Schalke 04, squadra tedesca militante in serie B: insieme alla conduttrice e giornalista era presente anche la piccola Aria, la figlia nata il 16 agosto 2023.

Non è poi mancato un messaggio sui social per ‘celebrare’ l’incontro ma, forse complice l’emozione, Diletta Leotta ha commesso una svista che in tanti hanno notato.

Diletta Leotta e la sorpresa a Loris Karius, ma la svista non sfugge

Diletta Leotta ha deciso di raggiungere, insieme alla piccola Aria, il marito Loris Karius per portargli tutto il suo supporto. Da sempre fan numero uno del portiere che oggi milita nello Schalke 04, la conduttrice ha postato sui social una foto a bordocampo dove, insieme alla figlia, si è posizionata per fare il tifo al marito e papà. Ma è proprio Aria a prendere sin da subito le attenzioni di Karius e lo scatto postato dalla Leotta non fa che confermarlo: “Vai papi!” scrive a corredo della foto nella quale la bimba agita le braccia verso il padre impegnato negli allenamenti.

Poco dopo Diletta Leotta ha postato un’altra storia ma in questo caso in tanti hanno notato una svista appariscente: un vero e proprio errore grammaticale, scaturito forse dall’emozione del vedere il marito insieme alla piccola Aria mano nella mano mentre escono dal campo da gioco. La conduttrice ha infatti scritto “Happyness” al posto di “Happiness”. Poco dopo, accortasi del piccolo errore, ha in ogni caso provveduto a correggere subito.