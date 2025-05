Momenti di imbarazzo per la conduttrice di Dazn che ha rivisto il suo ex fidanzato al ristorante.

Elodie ha compiuto 35 anni e, alla sua festa di compleanno non poteva certo mancare Diletta Leotta. Al ristorante però a un certo punto ecco l’attore turco, ed ex della bordocampista di Dazn, Can Yaman.

Diletta Leotta alla festa di compleanno di Elodie

La cantante Elodie ha compiuto 35 anni e ha voluto festeggiare con i suoi amici, tra cui la nota conduttrice Diletta Leotta.

Il super party si è svolto a Milano, al Botox Matinée, in zona Lambrate, tra sorrisi e divertimento. Diletta Leotta era presenta anche alla cena che ha preceduto la festa ma, al ristornate, c’era anche il suo ex fidanzato, ovvero l’attore e modello turco Can Yaman. Come è andata? Scopriamolo insieme.

Can Yaman spunta alla festa di Elodie: il retroscena con Diletta Leotta

Elodie e Diletta Leotta si trovavano a cena a Casa Giardino, prima di recarsi al party per il compleanno della cantante. Al ristorante, seduto a un altro tavolo, c’era però l’ex fidanzato della bordocampista di Dazn, ovvero l’attore turco Can Yaman. A rivelare il retroscena il Settimanale Oggi: “durante la serata si è sfiorato l’incidente diplomatico.” Il Settimanale non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito ma tra i due non sembra ci siano più rapporti.