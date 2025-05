Elodie è stata ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“. A un certo punto però il conduttore ha fatto una domanda particolare alla cantante che l’ha messa in grande imbarazzo: è incinta?

Elodie ospite a Che Tempo Che Fa: “è un momento bellissimo della mia carriera”

Elodie è stata ospite a “Che Tempo Che Fa”.

La cantante romana si è raccontata a Fabio Fazio tra vita privata e carriera: “per me è un momento bellissimo della mia carriera. Certo faticosa ma mi dà l’opportunità di andare a letto felice.” Elodie ha anche confessato di essere a volte irascibile e di rispondere a volte in malo modo, per questo la cantante ha chiesto scusa a tutti colore che le vogliono bene. Poi ecco che si passa alla vita privata…

Elodie incinta ma nessuno doveva saperlo? Cosa è trapelato da Fazio

Parlando dell’imminente tour, Elodie ha fatto riferimento alle ballerine che l’accompagneranno, che sono molto giovani: “per loro sono come una zia. Hanno vent’anni, io ne ho 35. Ho un’età da zia, anche da mamma. E’ un’età giusta anche per…” A questo punto la cantante si è bloccata, con Fazio che è subito intervenuto “Ma devi dirci qualcosa? Cosa vuol dire l’età giusta per…?” Elodia, visibilmente in imbarazzo, ha risposto “per fare la zia”, e qualcuno del pubblico che urla “anche per procreare..”. Alla fine comunque Elodie ha detto di non essere incinta : “io e Andrea stiamo benissimo, per non… Cioè non lo avrei detto, però no.”